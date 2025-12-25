"Să piară". Zelenski, mesaj cu direcție clară către Putin, de Crăciun

Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind o credință tradițională potrivit căreia "cerurile se deschid" în această noapte și fiecare ucrainean își pune o dorință.

"«Să piară», ne putem spune fiecare în gând", a declarat Zelenski, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin. "Dar când ne rugăm lui Dumnezeu, desigur, cerem ceva mai mare", relatează Kyiv Independent.

"Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea. Ne rugăm pentru ea. Și o merităm", a adăugat Zelenski. El a mai spus că ucrainenii își doresc ca fiecare familie să trăiască în armonie, iar fiecare copil să se bucure de cadouri, zâmbete și de credința în bunătate și miracole.

Zelenski și-a exprimat și speranța că binele și adevărul vor învinge: "Să existe o victorie a păcii. Să existăm noi. Să existe Ucraina." Declarațiile sale au venit în contextul în care Rusia a continuat atacurile asupra Ucrainei în zilele premergătoare sărbătorilor.

În cel mai recent atac, din 23 decembrie, cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 12 rănite. Asaltul, care a implicat cel puțin 635 de drone rusești și 38 de rachete, a vizat din nou infrastructura energetică a Ucrainei, lăsând regiunile Rivne, Ternopil și Hmelnițki din vestul țării „aproape complet fără electricitate”, potrivit Ministerului Energiei.

"În Ajunul Crăciunului, rușii au arătat din nou cine sunt cu adevărat. Bombardamente masive, sute de drone Shahed, rachete balistice, lovituri cu Kinzhal - au folosit totul", a spus Zelenski. "Așa atacă cei fără Dumnezeu. Așa acționează cei care nu au nimic în comun cu creștinismul sau cu orice lucru omenesc."

"Dar noi rezistăm. Ne susținem unii pe alții. Și astăzi ne rugăm pentru toți cei de pe linia frontului – să se întoarcă în viață. Pentru toți cei aflați în captivitate - să revină acasă. Pentru toți eroii noștri căzuți, care au apărat Ucraina cu prețul vieții lor."

