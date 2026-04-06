Conducerea Statelor Unite, în campanie pentru Viktor Orban: "Ungaria este condusă cum trebuie"

Vicepreședintele JD Vance se îndreaptă spre Ungaria săptămâna aceasta cu un obiectiv ambițios: să încerce să-l susțină pe premierul maghiar Viktor Orban în alegerile care se apropie. Orban este un aliat atât al președintelui american Donald Trump, cât și al președintelui rus Vladimir Putin, iar Trump nu a făcut un secret faptul că speră ca Orban să câștige realegerea, chiar dacă cele mai recente sondaje din Ungaria anunţă un scrutin complicat pentru Orban. Între timp, tensiunea este resimţită şi la nivel european, unde nu pare să existe un consens asupra felului în care ar trebui tratată situaţia liderului maghiar.

JD Vance

Vicepreşedintele american va fi însoţit în această călătorie de soţia sa, Usha Vance, şi are programat un discurs despre "bogatul parteneriat dintre Ungaria şi Statele Unite", relatează Semafor.

Conservatorul de 41 de ani este, în cadrul administraţiei americane, unul dintre cei mai aprigi critici ai guvernelor europene centriste şi progresiste şi unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai formaţiunilor de dreapta radicală din Europa.

Articolul continuă după reclamă

Vance va vorbi cu Orban și va susține declarații publice în timpul călătoriei de două zile; este de așteptat ca acesta să reitereze poziția administrației Trump conform căreia Ungaria, sub conducerea lui Orban, ar trebui să servească drept model pentru alte țări europene.

Marco Rubio

Vizita lui Vance de marți vine după propria călătorie a secretarului de stat Marco Rubio în Ungaria din februarie, în timpul căreia a lăudat relațiile dintre Ungaria și SUA, iar cele două țări au semnat un acord de cooperare nucleară civilă.

Într-o declarație care a atins limita unei susțineri politice explicite, Rubio i-a spus lui Orban că relațiile dintre Ungaria și SUA au intrat într-o "epocă de aur" – și vor rămâne așa atât timp cât Orban va rămâne la putere.

"Dacă vă confruntați cu dificultăți financiare, dacă vă confruntați cu lucruri care reprezintă impedimente în calea creșterii, dacă vă confruntați cu lucruri care amenință stabilitatea țării dumneavoastră, știu că președintele Trump va fi foarte interesat... să găsească modalități de a oferi asistență dacă acel moment ar apărea vreodată și, evident, în ceea ce privește finanțele și altele asemenea", a spus Rubio, conform Guardian.

"Mai ales atâta timp cât sunteţi prim-ministru și liderul acestei țări, este în interesul nostru național ca Ungaria să aibă succes", i-a spus Rubio lui Orbán.

Oferta de sprijin financiar – și un îndemn pentru extinderea scutirii Ungariei de la sancțiunile privind achiziționarea de petrol și gaze rusești – a venit cu doar două luni înainte ca partidul Fidesz al lui Orban să se confrunte cu alegeri parlamentare dificile, care marchează cea mai mare amenințare la adresa controlului său asupra Ungariei în ultimii 16 ani.

Donald Trump

Statele Unite au acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile americane pentru utilizarea petrolului și gazelor rusești, după ce premierul ungar Viktor Orban a insistat asupra unei amânări în timpul unei întâlniri cu președintele Donald Trump la Washington, în noiembrie 2025, conform Reuters.

În octombrie 2025, Trump a impus sancțiuni legate de Ucraina companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, care au amenințat cu noi sancțiuni asupra entităților din țările care cumpără petrol de la aceste firme.

O mai mare cooperare economică între SUA și Ungaria a fost, de asemenea, pe ordinea de zi. Orban a vorbit despre o "epocă de aur" între cele două națiuni și a ținut să critice administrația președintelui Joe Biden, o modalitate sigură de a câștiga favoarea lui Trump, care continuă să-l folosească pe Biden ca oponent frecvent.

Liderul maghiar, care se confruntă cu alegeri în 2026, a cultivat o relație personală puternică cu Trump de-a lungul anilor, inclusiv în ceea ce privește politicile lor comune de imigrare intransigente. Trump i-a oferit lui Orban sprijinul său pentru alegeri.

"Nu a făcut nicio greșeală în ceea ce privește imigrația. Așa că este respectat de toată lumea, este plăcut de unii... Îl plac și îl respect", a spus Trump. "Și așa este condusă Ungaria. Sunt conduși cum trebuie și de aceea va avea mare succes în următoarele sale alegeri."

Europa "alarmată"

Parlamentari ai Consiliului Europei s-au declarat "alarmaţi" de caracterul "toxic" al campaniei, marcată de "propaganda incendiară" a liderului naţionalist, care se confruntă cu o nemulţumire economică şi socială.

Aflat în dificultate în sondaje în faţa liderului opoziţiei Peter Magyar, Viktor Orban a desemnat Uniunea Europeană şi, mai ales, Ucraina drept principale ţinte.

"Astăzi, Viktor Orban este prizonierul propriei propagande. Trebuie să-l readucem în mainstream-ul european prin reînnoirea dialogului politic", a declarat Jean-Claude Juncker, care l-a tratat în continuare pe liderul Ungariei cu clemență, chiar dacă Orban i-a provocat bătăi de cap lui Juncker când acesta era președintele Comisiei (2014-2019).

Între timp, Daniel Freund, europarlamentar german din partea Verzilor, a spus: "Dacă vom continua să tratăm această problemă recurentă cu soluții pe termen scurt, încurajăm șantajul lui Orban. Avem nevoie de o abordare politică mai sistemică", conform Le Monde.

Alegeri decisive

Ungaria se pregătește pentru alegeri decisive pe 12 aprilie, considerate cele mai importante de după căderea comunismului, însă scrutinul este umbrit de acuzațiile opoziției potrivit cărora premierul Viktor Orban își folosește controlul asupra statului și mass-media pentru a înclina decisiv competiția electorală în favoarea sa, potrivit unei analize Politico.

Acest dezechilibru este rezultatul unui proces construit în timp de premierul Viktor Orban, care și-a consolidat treptat controlul asupra instituțiilor statului și asupra mass-media, înclinând tot mai mult balanța electorală în favoarea sa.

Tacticile sale nu sunt la fel de evidente precum ale președintelui rus Vladimir Putin, Viktor Orban nu interzice candidaților serioși să participe. Totuși, rivalii susțin că a creat un avantaj major pentru partidul său, Fidesz, prin redesenarea circumscripțiilor, controlul asupra presei și cumpărarea voturilor.

Ultimul sondaj publicat miercuri arată că partidul de centru-dreapta Tisza are 56% şi și-a mărit avantajul față de Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, cotat la 37%. Cu toate acestea, un număr semnificativ de alegători, 26%, rămân indeciși, potrivit Reuters.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰