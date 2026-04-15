Papa Leon e inamicul numărul unu al administraţiei Trump. Supărat că Suveranul Pontif a criticat războiul din Orientul Mijlociu, preşedintele american i-a spus, tranşant: "Să îi transmită cineva că Iranul a ucis 42.000 de oameni nevinovaţi". Papa Leon a fost apărat de premierul Italiei, care a catalogat atacurile drept inacceptabile. În paralel, liderul de la Casa Albă a dat asigurări că negocierile din Orient decurg bine şi că războiul ar putea să se încheie până la finalul lunii.

După ce s-a plâns că apelurile la pace ale Papei sunt o campanie împotriva lui, Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Pontifului.

"Vrea cineva să îi spună Papei Leon că Iranul a ucis cel puțin 42.000 de protestatari nevinovați, complet înarmați, în ultimele două luni, și că este absolut inacceptabil ca Iranul să dețină o bombă nucleară?", a scris Donald Trump, pe Truth Social. Campania împotriva Papei a fost preluată apoi, la un eveniment public, de JD Vance, secundul lui Trump. Convertit recent la catolicism, Vance spune că Papa Leon interpretează greşit Scriptura.

"Cred că este foarte, foarte important ca Papa să fie atent când vorbește despre chestiuni de teologie. A fost Dumnezeu de partea americanilor care au eliberat Franţa de nazişti? A fost Dumnezeu de partea americanilor care au eliberat lagărele de concentrare?", a declarat vicepreședintele american.

Criticile i-au înfuriat pe catolicii americani. Papa a fost apărat şi de şefa guvernului italian.

"Nu m-aș simți confortabil într-o societate în care liderii religioși fac ceea ce le spun politicienii, nu în această parte a lumii, așa că mi-am exprimat dezacordul și am spus-o clar", a declarat Giorgia Meloni, premierul Italiei.

Meloni i-a transmis lui Trump şi că Italia este o ţară aliată, nu vasală. Cuvintele au marcat ruptura între Washington şi singurul lider european prezent la învestirea lui Donald Trump. De altfel, liderul de la Casa Albă a spus că Meloni nu este atât de curajoasă pe cât o considera pentru că nu l-a ajutat în campania din Iran, la fel ca ceilalţi lideri europeni.

Chiar şi fără sprijinul NATO, Trump anunţă noi negocieri în următoarele zile şi un posibil acord cu Teheranul în maxim două săptămâni.

Încrederea lui Trump se trage din blocada asupra porturilor iraniene. 15 nave de război americane şi peste 10.000 de militari americani au redus la zero traficul maritim spre republica islamică. În ultimele 24 de ore, 20 de nave comerciale au trecut prin Ormuz, dar niciuna nu călătorea spre sau dinspre Iran.

La Washington, Libanul şi Israelul au participat la primele negocieri din ultimii 43 de ani, intermediate de Statele Unite.

