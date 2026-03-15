Conferința secretă a miliardarului Peter Thiel la Roma atrage atenția Bisericii Catolice

Peter Thiel, miliardarul american, investitor de capital de risc și susținător timpuriu al președintelui Donald Trump, a lansat duminică o serie de conferințe cu ușile închise la Roma, explorând conceptul de Antihrist, atrăgând atenția comentatorilor catolici.

Conferința, care se desfășoară doar pe bază de invitație și care se desfășoară până miercuri, nu este deschisă presei, iar locația nu a fost dezvăluită public. Organizatorii citați în presă spun că participanții provin din mediul academic, tehnologic și religios, relatează Reuters.

Cofondator al Palantir Technologies, o companie de software pentru inteligență artificială cu legături strânse cu agențiile americane de apărare și informații, Thiel a acordat în ultimii ani o atenție tot mai mare ideilor religioase și filosofice.

Anul trecut, a ținut o serie similară de discuții la San Francisco, explorând posibilitatea ca Antihristul - o figură care se opune sau îl neagă pe Hristos - să apară pe scena globală.

În special, Thiel a spus că este precaut că va apărea un Antihrist care va crea un guvern mondial pe baza promisiunii de a opri dezastrele nucleare, induse de inteligența artificială sau climatice.

Thiel, în vârstă de 58 de ani, a crescut într-o familie creștină evanghelică și, conform declaraţiilor sale, creștinismul îi modelează viziunea asupra lumii.

Vizita sa a atras atenția Bisericii Romano-Catolice, care, sub Papa Leon, primul pontif american, a criticat deschis unele dintre politicile de dreapta ale lui Trump. Leon a avertizat, de asemenea, cu privire la pericolele reprezentate de inteligența artificială.

Universitățile catolice din Roma au negat speculațiile din presă conform cărora ar putea găzdui evenimentul și, conform agendei oficiale a Papei, nu este programată nicio întâlnire între Thiel și Leon.

Părintele Paolo Benanti, care îl consiliază pe Papă în materie de inteligență artificială, a scris într-un eseu publicat sâmbătă că Thiel a operat ca "teolog politic" în Silicon Valley.

"Întreaga acțiune a lui Thiel poate... fi interpretată ca un act prelungit de erezie împotriva consensului liberal: o provocare la adresa fundamentelor însăși ale coexistenței civile, pe care acum o consideră demodată", a scris Benanti pe site-ul Le Grand Continent.

Articolul avea titlul: "Erezia americană: ar trebui Peter Thiel ars pe rug?"

Un ziar deținut de Conferința Episcopală Italiană, L'Avvenire, a publicat, de asemenea, săptămâna trecută o serie de articole care au fost extrem de critice la adresa lui Thiel.

Un articol a avertizat că liderilor din domeniul tehnologiei nu ar trebui să li se permită să își definească propriile limite etice, argumentând că guvernele trebuie să apere supravegherea democratică a platformelor digitale și să reziste răspândirii dezinformării.

Thiel menține legături strânse cu personalități din Washington, inclusiv vicepreședintele JD Vance, el însuși convertit la catolic. Apariția lui Thiel la Roma vine în urma unei serii de vizite în Italia ale unor personalități proeminente legate de mișcarea conservatoare din SUA, inclusiv Steve Bannon, Elon Musk și însuși Vance.

Conform agendei lui Meloni, nu este programată nicio întâlnire între Thiel și prim-ministrul Giorgia Meloni.

