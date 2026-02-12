Val de solidaritate după moartea actorului James Van Der Beek: Peste 1 milion de dolari strânși pentru familie

Val de solidaritate după moartea actorului James Van Der Beek, la doar 48 de ani. Prietenii săi au deschis un cont GoFundMe, cerând ajutor pentru soția sa, Kimberly Van Der Beek, și cei șase copii ai lor. Pe 12 februarie, contul a ajuns la peste 1 milion de dolari.

Actorul a murit la 48 de ani pe 11 februarie, în urma unei lupte cu cancerul colorectal. La scurt timp după ce a apărut vestea, prietenii săi au deschis un cont GoFundMe , cerând ajutor pentru soția sa, Kimberly Van Der Beek, și cei șase copii ai lor.

Obiectivul fusese inițial stabilit la 250.000 de dolari, dar a crescut pe parcursul zilei de miercuri la 1,3 milioane de dolari, scrie Vanity.

„În urma acestei pierderi, Kimberly și copiii se confruntă cu un viitor incert. Costurile îngrijirilor medicale ale lui James și lupta prelungită împotriva cancerului au lăsat familia fără fonduri”, se arată în mesajul de pe GoFundMe. „Ei muncesc din greu pentru a rămâne acasă și pentru a se asigura că cei mici își pot continua educația și își pot menține o oarecare stabilitate în această perioadă incredibil de dificilă. Sprijinul prietenilor, familiei și al comunității în general va face o diferență enormă pe măsură ce aceștia navighează pe drumul care îi așteaptă. Banii strânși vor ajuta la acoperirea cheltuielilor esențiale de trai, la plata facturilor și la susținerea educației copiilor”, se arată pe siteul GoFundMe.

6 copii rămaşi fără tată

Van Der Beek a avut șase copii cu soția sa: Olivia, 15 ani, Joshua, 13 ani, Annabel, 12 ani, Emilia, 9 ani, Gwendolyn, 7 ani, și Jeremiah, 4 ani.

Anul trecut, actorul a început să colaboreze cu Propstore pentru a vinde obiecte de colecție din „Dawson's Creek”, inclusiv recuzită, decoruri și garderobă din perioada în care a jucat în serialul de succes The WB, pentru a ajuta la acoperirea costurilor tratamentului pentru cancer. A fost diagnosticat în 2023 și a dat vestea în anul următor.

„Am păstrat aceste comori ani de zile, așteptând momentul potrivit să fac ceva cu ele și, cu toate răsturnările de situație neașteptate pe care viața mi le-a prezentat în ultima vreme, este clar că acum a sosit momentul”, a declarat el pentru People la acea vreme. „Deși simt o oarecare nostalgie în timp ce mă despart de aceste obiecte, mă simt bine să le pot oferi prin licitația Propstore pentru a le împărtăși cu cei care mi-au susținut munca de-a lungul anilor.”

Mai târziu, a început să vândă tricouri de la „Varsity Blues”, atât pentru propriile costuri medicale, cât și pentru a ajuta alte familii care se află în situaţia lui.

