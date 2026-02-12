Elvețienii votează limitarea populației la 10 milioane până în 2050. Ce presupune de fapt referendumul

Elveția va vota la vară dacă vor sau nu să introducă în Constituție o limită maximă a populației de 10 milioane de locuitori până în 2050. Propunerea reflectă îngrijorările larg răspândite privind imigrația ridicată, dar riscă să priveze țara de forța de muncă necesară și să afecteze relațiile cu Uniunea Europeană, explică Reuters. Referendumul este programat pentru 14 iunie, a anunțat guvernul în această săptămână.

Elveţienii vor vota pe 14 iunie, dacă sunt sau nu de acord cu limitarea prin Constituţie a numărului populaţiei la 10 milioane de locuitori până în 2050. Referendumul ar putea obliga statul să reducă imigrația și, în anumite condiții, să modifice relațiile cu Uniunea Europeană, arată Reuters.

Ce prevede propunerea

Iniţativa a fost lansată de Partidul Poporului Elveţian (SVP) care reprezintă extrema dreaptă şi cel mai mare partid parlamentar. Propunerea urmăreşte să înscrie în Constituţie că populaţia rezidentă permanentă a ţării nu trebuie să depăşească 10 milioane de locuitori înainte de 2050. În anii următori, limita de populație nu ar rămâne fixă la 10 milioane, ci ar fi ajustată în fiecare an de guvern.

Articolul continuă după reclamă

Susținătorii propunerii spun că vor "să păstreze ceea ce iubesc" în Elveția care este şi sloganul iniţiativei. Ei propun ca, dacă populația ajunge la 9,5 milioane înainte de 2050, statul să înceapă să limiteze mai strict imigrația. Asta ar însemna restricții mai mari pentru solicitanții de azil și familiile lor în ceea ce privește stabilirea permanentă în Elveția. În plus, dacă populația continuă să crească, guvernul ar fi obligat să renegocieze acordurile internaționale care contribuie la creșterea populației - în special acordurile cu Uniunea Europeană privind libera circulație a persoanelor.

Care ar putea fi consecințele

Dacă plafonul de 10 milioane este depăşit în mod permanent, autorităţile ar trebui să ia toate măsurile disponibile pentru respectarea limitei. Aceasta include explicit denunţarea unui acord cheie cu UE privind libera circulaţie a persoanelor. Populaţia Elveţiei a crescut rapid de la 7 milioane la mijlocul anilor 1990 la peste 9 milioane în prezent, provocând îngrijorări legate de infrastructura suprasolicitată, chirii prea mari şi salarii sub presiune.

În ce priveşte consecinţele iniţiativei, guvernul susţine că, măsura ar începe să pună în pericol prosperitatea ţării şi să tensioneze relaţiile cu UE, vitale pentru economia locală, chiar cu mult înaintea anului 2050.

Ce arată sondajele

În vreme ce guvernul, majoritatea partidelor politice şi a asociaţiilor patronale se opun propunerii, două sondaje publicate anul trecut au arătat majorităţi populare strânse în favoarea iniţiativei. Într-un sondaj din noiembrie, 48% dintre respondenţi s-au declarat în favoarea sau înclinaţi în favoarea proiectului, 41% împotrivă şi 11% au fost indecişi.

Într-un alt sondaj, realizat în iunie şi iulie, 48% dintre persoanele întrebate cum ar vota au răspuns "da" sau "probabil da", 45% "nu" sau "probabil nu", iar 7% au fost indecişi. Firma de cercetări Sotomo, care a întreprins sondajul la comanda Federaţiei sindicatelor elveţiene, a concluzionat la acea vreme că există o bună şansă ca limita de populaţie de 10 milioane de locuitori să fie aprobată.

În 2014, o propunere similară de limitare strictă a imigraţiei a fost aprobată prin vot popular, dar nu a fost niciodată deplin implementată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰