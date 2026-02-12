Gallup nu mai măsoară popularitatea președinților SUA. Decizia vine după amenințări lansate de Trump

Renumitul institut american de sondaje Gallup va înceta să mai evalueze lunar popularitatea președinților SUA, după aproape 90 de ani de activitate. Decizia a fost motivată ca fiind "bazată exclusiv pe obiectivele și prioritățile de cercetare ale companiei". Cu toate astea ea vine după ce rata de aprobare a lui Donald Trump a scăzut la 36% în decembrie, una dintre cele mai mici înregistrate vreodată de companie.

Gallup, institutul american de sondaje, va înceta să măsoare popularitatea preşedinţilor SUA, punând capăt unei practici vechi de aproximativ 90 de ani, a confirmat miercuri un purtător de cuvânt. Compania a insistat că a luat decizia bazându-se "exclusiv pe obiective și priorități de cercetare". Cu toate astea, presa americană aminteşte că preşedintele Donald Trump urmăreşte atent sondajele privind popularitatea sa și critică public companiile media care publică sondaje nefavorabile.

Gallup va înceta să evalueze popularitatea preşedinţilor

Donald Trump acuză de ani de zile institutele de sondaje că publică date "trucate" împotriva sa. Luna trecută, el a scris pe platforma sa Truth Social că publicarea de "sondaje false şi frauduloase" ar trebui să fie considerate "o infracţiune".

Articolul continuă după reclamă

Într-o declaraţie pentru presa americană, purtătorul de cuvânt al Gallup a făcut referire la "o schimbare strategică bazată exclusiv pe obiectivele şi priorităţile de cercetare ale Gallup. Angajamentul nostru este de a efectua cercetări pe termen lung, riguroase din punct de vedere metodologic, asupra problemelor şi condiţiilor care modelează viaţa oamenilor", a declarat purtătorul de cuvânt.

Popularitatea lui Trump a scăzut constant de la începutul celui de-al doilea mandat

Sondajele Gallup arată că popularitatea lui Donald Trump a scăzut constant de la începutul celui de-al doilea mandat, acum un an, de la 47% la învestirea sa la 36% în decembrie 2025 - una dintre cele mai mici valori înregistrate vreodată de companie.

Gallup Presidential Approval Rating este un sondaj care arată cât de mulțumiți sunt americanii de felul în care președintele își face treaba. Este unul dintre cei mai citați indicatori ai opiniei publice și este folosit încă din vremea președintelui Harry Truman.

Datele adunate de-a lungul timpului oferă o imagine a momentelor importante din istoria SUA. De exemplu, după atentatele din 11 septembrie 2001, George W. Bush a avut un nivel uriaș de susținere - 90% dintre americani spuneau că aprobă activitatea sa, aminteşte The Guardian.

Trump a atacat insistent institutele de sondaje şi ameninţat presa cu procese

Trump a atacat insistent institutele de sondaje și media care publică rezultate nefavorabile pentru el. În ianuarie, după ce The New York Times a publicat un sondaj care arăta că rata lui de popularitate a scăzut la 40% (cu trei puncte mai puțin decât în septembrie 2025), el a amenințat că va extinde procesul deja deschis împotriva ziarului pentru defăimare.

Pe rețeaua sa, Truth Social, Trump a susținut că sondajul Times/Siena este mereu "extrem de negativ" la adresa lui. The New York Times a răspuns că metodologia sa este riguroasă și recunoscută pentru seriozitate. Un purtător de cuvânt a transmis că președintelui îi plac sondajele favorabile și nu îi plac cele nefavorabile, dar acest lucru nu influențează modul în care sunt realizate sondajele.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰