Şeful Pentagonului a convocat toţi liderii militari americani din lume la o întâlnire misterioasă

Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru Reuters că va participa la o reuniune misterioasă a liderilor militari americani din întreaga lume, convocată de şeful Pentagonului pentru marţi, şi le va spune generalilor şi amiralilor SUA adunaţi la Quantico, Virginia, că sunt lideri apreciaţi care trebuie să fie puternici şi duri.

Şeful Pentagonului a convocat toţi liderii militari americani din lume la o întâlnire. Nu se ştie de ce - Profimedia

Secretarul apărării, Pete Hegseth, i-a convocat marţi la Quantico pe liderii militari americani de rang înalt din întreaga lume. Este o adunare neobişnuită a întregii conduceri militare a ţării într-un singur loc, notează Reuters, conform news.ro.

Prezenţa lui Trump ar putea să-l eclipseze pe Hegseth, care ar urma să discute despre necesitatea de a adera la un "etos de războinic" în întreaga armată şi ar putea aborda şi alte teme.

Statele Unite au trupe în întreaga lume, inclusiv în locuri îndepărtate precum Coreea de Sud, Japonia şi Orientul Mijlociu, care sunt comandate de generali şi amirali cu două, trei şi patru stele.

În aproape fiecare discurs public pe care îl ţine, Hegseth vorbeşte despre "etica războinică" şi despre necesitatea ca armata SUA să aibă o mentalitate războinică.

La începutul acestei luni, Trump a semnat un decret prezidenţial pentru a redenumi Departamentul Apărării în "Departamentul Războiului", revenind la denumirea pe care a avut-o până după al Doilea Război Mondial, când oficialii au dorit să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.

Hegseth, fost prezentator la Fox News, a acţionat cu o viteză uimitoare pentru a remodela departamentul, concediind generali şi amirali de rang înalt, în încercarea de a pune în aplicare agenda de securitate naţională a lui Trump şi de a elimina iniţiativele de diversitate pe care le consideră discriminatorii.

Oficialii au declarat pentru Reuters că evenimentul este preconizat să aibă loc la Universitatea Corpului de Marină din Quantico, Virginia.

Unii dintre oficialii cu rangul cel mai înalt, cărora li se pun la dispoziţie avioane militare americane pentru călătorii oficiale, sunt aşteptaţi să sosească la baza militară Joint Base Andrews din Maryland.

Nu este clar de ce reuniunea nu a putut avea loc virtual şi probabil va costa cel puţin milioane de dolari pentru transportul şi protecţia unui număr mare de participanţi.

Preşedintele Donald Trump a confirmat duminică, într-un interviu acordat NBC News, că intenţionează să participe marţi la întâlnirea neobişnuită organizată de secretarul apărării Pete Hegseth.

Sunt sute de lideri militari de rang înalt, staţionaţi în întreaga lume, care au fost convocaţi de şeful Pentagonului. Evenimentul va avea loc la baza Quantico Marine Corps din Virginia, la aproximativ 30 de minute sud de Washington. Baza va găzdui potenţial mii de membri ai armatei, inclusiv conducerea, asistenţii şi personalul de securitate.

Amiralii şi generalii de rang înalt nu au fost informaţi în prealabil despre scopul întâlnirii.

Un oficial familiarizat cu planurile reuniunii a declarat săptămâna trecută pentru NBC News că scopul reuniunii este ca Hegseth să evidenţieze realizările militare şi să discute viitorul Departamentului Apărării sub conducerea sa. Mesaje de acest gen sunt de obicei comunicate conducerii militare superioare prin intermediul unor memorandumuri sau teleconferinţe securizate, scrie NBC News.

Trump a lăudat joi planurile lui Hegseth, spunând reporterilor de la Casa Albă: „Ştiu, îmi place, adică cred că e grozav”.

Întâlnirea are loc înaintea unui posibil "shutdown" al guvernului săptămâna viitoare - un blocaj legat de finanţare. Administraţia Trump a avertizat săptămâna trecută că ar putea efectua concedieri în masă ale angajaţilor federali care, de obicei, ar fi suspendaţi temporar într-o asemenea situaţie. Liderii republicani şi democraţi din Congres se află în prezent într-un impas înaintea termenului-limită pentru aprobarea finanţării guvernului - 30 septembrie. Trump intenţionează să se întâlnească luni la Casa Albă cu liderii Congresului din ambele partide, Republican şi Democrat.

