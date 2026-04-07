Noi imagini tulburătoare readuc în prim plan acuzaţiile de abuz sexual pe numele lui Michael Jackson. Fotografiile îl arată pe superstarul american în compania unor băieţi pe jumătate dezbrăcaţi. Presupusele victime au fost în anturajul cântăreţului ani la rând, ia Michael îi numea "a doua lui familie". Acum, ei cer despăgubiri în valoare de 200 milioane de dolari.

Într-una dintre noile fotografii, Dominic Cascio este pe jumătate gol în timp ce stă în braţele lui Michael Jackson şi se uită jenat spre camera foto. Avea atunci doar 9 ani. Şedinţa foto tulburătoare ar fi acvut loc într-o cameră de hotel din Brazilia. în perioada în care s-a filmat videoclipul melodiei They Don't Care About Us. În acelaşi an, 1996, au fost realizate şi alte poze, la casa familiei Cascio - în ele, Michael apare alături de fraţii lui Dominic, Edward şi Aldo.

Cei trei, împreună cu sora lor, Marie-Nicole, îl acuză post-mortem pe Regele muzicii pop că a fost "Un prădător sexual de minori", "un prădător sexual de minori". Şi că i-a expus la materiale pornografice şi i a abuzat ani în şir.

"Stăteam pe pat, cu el, în timpul zilei. Mă jucam pe consolă şi îmi amintesc că a venit la mine şi mi-a dat jos pantalonii scurţi. A început să îmi spună este o formă de dragoste şi, în cele din urmă, mi-a spus că trebuie să păstrăm totul secret", spune Aldo Cascio.

Acuzaţiile sunt cu atât mai şocante cu cât familia Cascio l-a apărat public timp de 25 de ani. Cel mai mare dintre cei cinci fraţi chiar a fost acuzat că a încercat să intimideze persoanele care l-au dat în judecată pe Michael pentru molestare la mijlocul anilor 2000.

"Nu am văzut niciodată vreun semn că este interesat de băieţi, că ar avea o atracţie sexuală faţă de băieţi, dimpotrivă! Este dezgustător! Nu este un pedofil!", a spus Frank Cascio.

Schimbarea de atitudine datează din 2019. Acum, ei cer despăgubiri de peste 200 de milioane. Un judecător a respins procesul şi a cerut ca situaţia să fie rezolvată prin arbitraj.

Publicarea fotografiilor are loc înainte de premiera filmului biografic Michael, pe 22 aprilie. Porducţia prezintă evoluţia carierei superstarului. Rolul principal este jucat de nepotul său.

