Copiii, șantajați online să ucidă pentru bani. Mafia îi racolează din chat-urile de jocuri video

Europol trage un semnal de alarmă extrem de grav. Copiii sunt recrutați pe platformele de jocuri video pentru a comite acte de violență, în numele mafiei sau în operațiuni de război hibrid. Rețelele criminale folosesc "copiii ca arme", avertizează Catherine De Bolle, șefa Europol, potrivit News.ro.

Potrivit şefei Europol, grupările de crimă organizată au "industrializat" racolarea copiilor și îi folosesc pentru torturi, atacuri violente și chiar crime la comandă. Europol numeşte deja 105 cazuri de crime violente în care au fost implicaţi copii, dintre care 10 crime comise la ordin.

Un băiat a fost convins să-și ucidă sora mai mică

Cel mai șocant caz întâlnit de Europol este al unui băiat, care a fost convins să-și ucidă sora mai mică. "Este crud, nu am mai văzut aşa ceva până acum", a mărturisit Catherine De Bolle, potrivit News.ro.

Metoda începe, de cele mai multe ori, în jocuri video. Infractorii intră în conversațiile de acolo, câștigă încrederea copiilor vorbind despre subiecte banale, apoi îi mută pe chat-uri private, unde îi manipulează, îi șantajează și află date personale. De aici, încep presiunile: copii obligați să lovească, să tortureze sau chiar să ucidă. Pentru o crimă, li se promit până la 20.000 de dolari.

Nu doar copiii vulnerabili sunt vizaţi. De multe ori, ținta sunt adolescenți perfect funcționali, care "vor doar pantofi noi, pantofi foarte scumpi", a explicat De Bolle.

Copiii devin, fără să ştie, spioni în războiul hibrid

Uneori, copiii sunt folosiți și în războiul hibrid, devenind spioni fără să știe. Sunt trimiși să fotografieze clădiri guvernamentale sau să ofere informații strategice unor state ostile.

Atunci când un copil refuză să execute un ordin, infractorii îl amenință: omoară animalele de companie sau îi spun că le vor face rău părinților.

Pe lângă recrutarea copiilor, Europol avertizează și despre alte amenințări majore:droguri transportate cu submarine artizanale, direct din America de Sud în Europa sau fraude masive cu ajutorul inteligenței artificiale, inclusiv e-mailuri false imposibil de detectat. Pe lista ameninţărilor se numără şi deepfake-uri folosite în escrocherii romantice şi creșterea criminalității online, care explodează datorită tehnologiilor noi.

Catherine De Bolle cere ca Europol să poată accesa comunicările criptate, cu mandat judecătoresc, pentru a opri acest val de crime. Altfel, spune ea, poliția "va rămâne oarbă" în fața rețelelor criminale.

