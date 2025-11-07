Scandal în Poliția din Constanța. Inspectoratul Județean a deschis o anchetă internă după ce Sindicatul Europol a publicat o înregistrare audio în care șeful Biroului Rutier Medgidia ar fi hărțuit un tânăr polițist aflat în perioada de tutelă, potrivit Agerpres. IPJ Constanța susține însă că dialogul a fost interpretat greșit și că superiorul i-ar fi cerut subalternului doar să întocmească raportul obligatoriu de activitate.

"Vrei să te joci cu mine?". Tânăr polițist, hărțuit de superior la IPJ Constanţa. Înregistrarea, publicată - Shutterstock | Ilustraţie

IPJ a anunțat vineri că, în urma înregistrării apărute în spațiul public, care ar surprinde o conversație ce ar fi avut loc între un polițist și șeful său nemijlocit, se fac verificări cu privire la aspectele menționate.

Reacţia IPJ Constanţa după publicare înregistrării

"Din înregistrarea respectivă reiese clar că șeful nemijlocit i-a solicitat polițistului întocmirea raportului de activitate, document obligatoriu la ieșirea din serviciu, conform prevederilor legale care reglementează activitatea personalului din cadrul Poliției Române. Eventualele interpretări eronate, generate de difuzarea înregistrării respective, pot induce în eroare opinia publică", se mai spune în comunicatul transmis de IPJ Constanța.

Sindicatul Europol a scris joi, pe pagina de Facebook, că "la IPJ Constanța nu s-a renunțat la vechile metehne prin care agenții de poliție sunt umiliți de șefi: "pretenaș, nu merge treaba așa". Apoi urmează intimidarea: "Vrei să te joci cu mine? Vrei să vezi ce fac?", după care raportul este rupt în fața agentului. Iar amenințările continuă: "Ai făcut fals!". Asta pentru că a trecut data ieșirii din serviciu, nu cea a intrării! "Iei o coală și un pix și te apuci de scris!".

"Cultură umilinței" în Poliția Română

"Această conduită, provenind chiar de la șeful Biroului Rutier Medgidia, arată că în Poliția Română din 2025 încă persistă o cultură a umilinței, a "căprăriei". Agentul de poliție hărțuit este un absolvent al școlii de poliție din vara acestui an, aflat în perioada de tutelă - exact momentul în care ar trebui să fie sprijinit, ghidat și încurajat. Ce primește, în schimb? Amenințări, presiune și batjocură. I se transmite clar că trebuie să aplice cât mai multe amenzi, pentru că altfel șeful nu are pe ce să-și justifice gradele și recompensele. Tutorele desemnat nici măcar nu este planificat în serviciu cu el. Practic, tânărul polițist este lăsat singur, fără îndrumare", susține Sindicatul Europol.

Pe lângă mesajul scris, Europol a prezentat și o înregistrare audio pe pagina de Facebook.

