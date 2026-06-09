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Video Coreea de Nord a câştigat 17 mld. de dolari din colaborarea cu Rusia. Xi Jinping, vizită strategică la Phenian

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Simona Moloiu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 09.06.2026, 19:59 | Modificat la 09.06.2026, 19:59

Preşedintele Chinei şi-a încheiat vizita de stat în Coreea de Nord. Momentul a fost marcat printr-un spectacol uriaş, la care au participat cei mai buni artişti şi sportivi ai ţării. Xi Jinping vrea să readucă Phenianul în sfera de influenţă a Chinei, într-un moment în care dictatorul nord-coreean s-a apropiat semnificativ de Moscova.

Kim Jong-un a organizat un adevărat spectacol cu cei mai buni acrobaţi şi muzicieni din Coreea de Nord pentru liderul de la Beijing, Xi Jinping. Este prima vizită a preşedintelui Chinei la Phenian după 7 ani, iar spectacolul a fost pe măsură.

Anterior, cei doi lideri şi oficiali de rang înalt au participat la un dineu de stat. Într-un cadru solemn, cei doi au făcut un toast pentru stabilitate.

"Sunt foarte încântat să vizitez din nou frumosul oraș Phenian. Mă simt într-o atmosferă deosebit de caldă și familiară", a remarcat preşedintele Chinei, Xi Jinping.

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Ce cred analiştii că se află în spatele vizitei lui Xi Jinping

Discuţiile private s-au concentrat pe extinderea parteneriatului economic şi militar dintre cele două ţări. Analiştii occidentali sunt de părere că vizita lui Xi Jinping la Phenian are rolul de a readuce Coreea de Nord în sfera de influenţă a Beijingului, după ce Rusia a reuşit să devină principalul aliat al Phenianului în contextul războiului din Ucraina. O analiză a publicaţiei Washington Post arată că Phenianul a câştigat 17 miliarde de dolari în urma acestei cooperări.

"Sprijinul acordat Rusiei și agresiunii acesteia împotriva Ucrainei, precum și furnizarea de trupe și muniție, i-au adus plăți din partea Rusiei și i-au permis să achiziționeze petrol și gaze la prețuri reduse de la Rusia, ceea ce a contribuit la redresarea economiei sale", a explicat Ja Ian Chong, conferenţiar universitar de ştiinţe politice la Universitatea Naţională din Singapore.

Şi în drum spre aeroportul din Phenian, Xi Jinping a avut parte de o ceremonie fastuoasă. Mii de oameni de toate vârstele au umplut străzile oraşului şi au fluturat steagurile Chinei şi Coreei de Nord.

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Simona Moloiu
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