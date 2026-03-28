Mama l-a scăpat din infernul nord-coreean. Acum, fiul luptă să o salveze dintr-o închisoare din China

Povestea lui Geumseong, un tânăr fugar nord-coreean, ar putea inspira un film. A fugit din Coreea de Nord când era adolescent, după un drum periculos prin China și Thailanda, iar acum trăiește cu teama că mama sa, cea care a făcut sacrificiul suprem pentru a-l salva, ar putea fi trimisă înapoi în țara din care amândoi au încercat să scape, scrie BBC .

Totul a început în 2019, când Geumseong și mama lui, Eunhee, au reușit să treacă împreună granița dintre Coreea de Nord și China. Pentru băiat, drumul spre libertate a continuat spre Coreea de Sud, însă pentru mama lui a urmat alt coșmar. Ca fiul ei să poată fi scos din China și dus în siguranță la Seul, femeia a acceptat să fie vândută unui bărbat chinez.

Cei doi s-au despărțit pe malul râului Yalu, la granița dintre China și Coreea de Nord. A fost ultima dată când s-au văzut. După aproape două luni petrecute pe drum, Geumseong a ajuns în cele din urmă în Coreea de Sud. Era bolnav, slăbit și epuizat, dar în viață. A primit cetățenie sud-coreeană, a ajuns în grija unei familii și a început o viață nouă la Seul.

Unul dintre cele mai emoționante momente din viața lui a venit în Ajunul Crăciunului din 2020, când a primit un apel video neaşteptat. La capătul firului era mama lui, pe care nu o mai văzuse de la despărțirea lor. Când i-a auzit vocea și i-a văzut chipul, băiatul a izbucnit în lacrimi. I-a spus repede că este bine, că nu este bolnav și i-a arătat noua lui casă din Seul. Ea i-a răspuns printre suspine că a crescut atât de mult încât abia îl mai recunoaște.

Articolul continuă după reclamă

În decembrie 2024, după cinci ani de despărțire, Eunhee a luat o decizie uriașă: să încerce să plece din China pentru a ajunge la fiul ei în Coreea de Sud. În schimb, Geumseong s-a temut pentru siguranţa mamei lui şi a rugat-o să renunţe la acest plan nesigur. Apoi, timp de o lună și jumătate, băiatul nu a mai știut nimic despre ea.

Pe 2 ianuarie 2025, a aflat vestea de care se temea: mama sa fusese prinsă în sudul Chinei, aproape de granița cu Myanmar. Ulterior, a fost dusă într-o închisoare din nord-estul Chinei, alături de alți refugiați nord-coreeni.

Acum, Geumseong se teme că femeia ar putea fi deportată înapoi în Coreea de Nord, unde, spune el, ar putea muri în detenție. Organizațiile pentru drepturile omului avertizează de ani de zile că nord-coreenii trimiși înapoi sunt supuși la tortură, muncă forțată, abuzuri sexuale și, în unele cazuri, chiar execuții.

Disperat, tânărul a încercat tot ce i-a stat în putere pentru a-și salva mama. A participat la proteste, a trimis scrisori autorităților și a făcut apeluri publice către guvernul chinez. A mers inclusiv în China, în speranța că o va putea vedea în închisoare, însă fără succes. "Vreau doar să i se mai dea o șansă la o viață normală", spune el.

Povestea lui Geumseong și mamei sale Eunhee este drama trăită de mii de nord-coreeni care încearcă să fugă de regimul lui Kim Jong Un. În cazul lui Geumseong, durerea este cu atât mai mare, pentru că ştie că este liber datorită mamei sale. Femeia și-a sacrificat propria viață pentru ca fiul ei să aibă o viaţă mai bună. Acum, băiatul încearcă să facă același lucru pentru ea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut plinul de când au crescut preţurile la combustibil? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰