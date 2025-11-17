Corupţia din Ucraina, speculată de opoziţie. Fostul preşedinte Petro Poroşenko cere demisia guvernului

Fostul preşedinte ucrainean Petro Poroşenko a cerut luni demisia întregului cabinet de miniştri de la Kiev pe fondul scandalului de corupţie ce zguduie în prezent Ucraina, care luptă de peste trei ani şi jumătate împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei.

"Întregul cabinet corupt şi toţi membrii săi trebuie să demisioneze", a declarat politicianul de opoziţie într-un mesaj video. El a calificat demisia a doi dintre miniştri drept o farsă, indicând că numele a cinci reprezentanţi ai guvernului apar în înregistrările legate de scandal, date publicităţii de către organismul anticorupţie de la Kiev, relatează DPA, conform Agerpres.

Poroşenko, un miliardar care a ocupat funcţia de preşedinte între 2014 şi 2019, a cerut formarea unui nou guvern patriotic de unitate naţională, alcătuit din experţi şi care să unească toate forţele politice din ţară.

Este necesar de restabilit încrederea societăţii ucrainene în guvern, a spus Poroşenko, subliniind că trebuie împiedicată destabilizarea situaţiei politice în ţara confruntată cu un război.

Articolul continuă după reclamă

Deocamdată doar grupul parlamentar al partidului prooccidental Golos (liberal) a susţinut apelul lui Poroşenko, a cărui proprie guvernare a fost afectată de corupţie, însă iniţiativa sa nu pare să aibă sorţi de izbândă fără un sprijin suplimentar.

Partidul Solidaritatea Europeană al lui Poroşenko şi Golos deţin în total 45 de locuri în parlamentul format din 450 de membri. O moţiune de cenzură necesită sprijinul a cel puţin 226 de parlamentari.

În ultimele săptămâni, Biroul anticorupţie al Ucrainei (NABU) a dat publicităţii înregistrări ale unor conversaţii privind corupţia din cadrul Energoatom, compania de stat din domeniul energiei nucleare. Pierderile înregistrate până în prezent sunt estimate la aproximativ 100 de milioane de dolari.

Ministrul justiţiei Gherman Galuşcenko şi ministrul energiei Svitlana Grinciuk şi-au prezentat demisiile. Timur Mindici, un colaborator apropiat al preşedintelui Volodimir Zelenski, şi alte persoane implicate în scandal au fugit în străinătate.

Între timp, NABU a anunţat publicarea unor informaţii suplimentare care vor afecta în primul rând sectorul armamentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰