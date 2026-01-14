Costurile asigurărilor pentru navele din Marea Neagră aproape s-au dublat, după atacurile cu drone

Costurile polițelor de asigurare pentru navele care se îndreaptă spre Marea Neagră aproape s-au dublat marţi, potrivit unor surse confidențiale citate de Reuters, informează Agerpres.

Creşterea vine după ce două petroliere operate de companii greceşti, care se îndreptau fără încărcătură spre terminalul conductei CPC (Caspian Pipeline Consortium), amplasat în portul rus Novorossiisk de la Marea Neagră şi folosit pentru exportul petrolului kazah, au fost lovite marţi de drone neidentificate.

Marea Neagră este crucială pentru livrările de cereale, petrol şi produse petroliere. Apele sale sunt împărţite între Bulgaria, Georgia, România şi Turcia, precum şi Rusia şi Ucraina.

Cele mai recente incidente au majorat evaluarea riscurilor pentru navele care se deplasează atât spre terminalele din Rusia cât şi către cele din Ucraina, susţin sursele.

Costurile asigurărilor de război pentru porturi de escală la terminalele din Marea Neagră au urcat la 1% din valoarea navei, de la 0,6% - 0,8% la finalul lunii trecute. La începutul lunii decembrie ratele atinseseră cel mai ridicat nivel din 2023, după ce petrolierele ruseşti au fost lovite de drone.

"Escaladarea rapidă a riscurilor, precedată de puţine avertismente şi indicii, a devenit o trăsătură caracteristică a mediului din Marea Neagră", a explicat Munro Anderson, specialist în asigurări martime de război la Vessel Protect, parte din Pen Underwriting.

Navele care navighează spre porturile ruseşti sau turceşti de la Marea Neagră sau terminalele din jurul Mării Azov au nevoie de o asigurare suplimentară de riscuri de război, în mod obişnuit emisă pentru o perioadă de şapte zile, condiţiile fiind analizate la fiecare 24 de ore. În contrast, poliţele au fost în mod obişnuit analizate la fiecare 48 de ore luna trecută.

Asigurările de război pentru Marea Neagră sunt extrem de volatile şi se modifică zilnic, susţine David Smith, director în cadrul brokerului de asigurări McGill and Partners.

Acesta a declarat pentru Reuters: "Chiar acum, ele cresc după o serie de incidente, şi nu aş fi surprins să depăşească 1% din valoarea navei, în funcţie de valoarea vaporului, acţionariatul sau porturile de escală propuse".

Grupul KazMunayGas a anunţat marţi că petrolierul Matilda, închiriat de una dintre subsidiarele sale, a fost atacat de o dronă, înainte de a începe să încarce petrol kazah la terminalul Caspian Pipeline Consortium de la Marea Neagră.

"Petrolierul a fost vizat de un atac cu dronă", a informat KazMunayGas într-un comunicat. "A avut loc o explozie, dar nu un incendiu. Nimeni nu a fost rănit, iar nava este în stare bună de navigare", a adăugat KazMunayGas.

Petrolierul era programat să încarce petrol la terminalul CPC în data de 18 ianuarie.

O sursă citată de Reuters a precizat că petrolierul Matilda, închiriat de o filială a companiei de stat KazMunayGas şi aparţinând firmei Thenamaris din Grecia, urma să încarce petrol kazah provenit de la câmpul petrolifer Karachaganak când a fost lovit.

Un oficial Thenamaris a confirmat că petrolierul Matilda a fost lovit de două drone în timp ce aştepta la aproximativ 30 de mile (48 de km) de punctele de ancorare ale CPC. "Nu au existat răniţi, iar nava a suferit daune minore la nivelul punţii, conform unei evaluări iniţiale, care sunt complet reparabile. Nava, deşi este în stare de navigabilitate, navighează acum departe de zonă", a precizat oficialul Thenamaris.

Aproximativ 80% din petrolul kazah ajunge pe pieţele de export via oleoductul Caspian Pipeline Consortium (CPC). Această conductă face legătura între câmpurile petrolifere din Kazahstan şi pieţele de export, via terminalul rusesc Yuzhnaya Ozereyevka, din apropiere de Novorossiysk, port la Marea Neagră.

