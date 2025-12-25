"Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor din stânga radicală". Trump, urări controversate de sărbători

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj cu ocazia sărbătorilor, urând Crăciun fericit tuturor, inclusiv celor pe care i-a numit "gunoaie din stânga radicală", printr-o postare pe rețeaua sa de socializare. Totodată, Trump și-a exprimat mândria față de realizările administrației sale, pe care le consideră a fi de o importanță istorică, conform Mediafax.

Mesajul a fost trimis pe platforma Truth Social:

Președintele SUA și-a prezentat realizările despre care susține că sunt cele mai mari din istorie

"Nu mai avem granițe deschise, bărbați în sporturi feminine, transsexuali pentru toată lumea sau forțe de ordine slabe. Ceea ce avem este o piață bursieră record, cele mai mici cifre ale criminalității din ultimele decenii, nicio inflație și, de ieri, un PIB de 4,3, cu două puncte procentuale mai bun decât se aștepta. Tarifele ne-au oferit creștere și prosperitate de trilioane de dolari și cea mai puternică securitate națională pe care am avut-o vreodată. Suntem din nou respectați, poate așa cum nu am fost niciodată. Dumnezeu să binecuvânteze America", a transmis președintele SUA.

Creșterea PIB-ului SUA cu 4,3% în T3 a fost peste estimarea de 3,2% a economiștilor chestionați de Bloomberg și reprezintă cel mai bun rezultat trimestrial din ultimii doi ani.

Datele Biroului pentru Analiză Economică (BEA) au fost sprijinite și de majorarea cheltuielilor guvernamentale pentru apărare și de creșterea exporturilor. Investițiile companiilor au încetinit, în timp ce importurile au scăzut, informează Financial Times.

Totuși, într-un semn că mediul economic s-ar putea deteriora, date separate publicate marți de Conference Board au arătat că încrederea consumatorilor a scăzut în decembrie la al doilea cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.

