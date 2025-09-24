Creatorii de conținut interziși pe YouTube pentru dezinformare vor putea reveni pe platformă. Decizia Alphabet

Creatorii de conținut de pe You Tube care au fost interziși pentru răspândirea de dezinformări, vor putea reveni pe platformă. Decizia a fost luată de conducerea companiei care deține YouTube, potrivit unei scrisori trimise marți unui parlamentar republican.

YouTube se pregătește să-i reprimească pe platformă pe creatorii interziși pentru răspândirea deinformații false despre COVID-19 și alegerile din SUA, potrivit unei scrisori trimise marți de compania-mamă Alphabet unui parlamentar republican, anunță Le Figaro.

Această schimbare de strategie reprezintă o victorie pentru aliații conservatori ai președintelui american Donald Trump, care acuză platformele online că favorizează organizațiile de stânga, relatează Mediafax.

"În conformitate cu angajamentul companiei față de libertatea de exprimare, YouTube va oferi tuturor creatorilor posibilitatea de a reveni pe platformă dacă compania le-a eliminat canalele din cauza încălcărilor repetate ale politicilor sale privind COVID-19 și integritatea electorală, interdicții care nu mai sunt în vigoare... YouTube apreciază vocile conservatoare de pe platforma sa și recunoaște că acești creatori au un public numeros și joacă un rol important în dezbaterea civică”, a scris consilierul general al Alphabet într-o scrisoare de cinci pagini către Jim Jordan, președintele republican al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA.

În scrisoare, Alphabet acuză administrația fostului președinte Joe Biden că "a presat compania" pentru a impune aceste interdicții. Administrația Biden a îndemnat platformele să elimine ceea ce considera informații false și dăunătoare, cum ar fi conținutul care încurajează utilizarea înălbitorului pentru a elimina COVID-19, o teorie împărtășită și de Donald Trump.

După ce a achiziționat Twitter, redenumit X, în 2022, miliardarul american Elon Musk a permis și el restabilirea conturilor suspendate pentru că răspândeau dezinformare pe rețeaua de socializare.

