Atacurile cu drone ucrainene asupra teritoriilor ocupate de Rusia perturbă liniile de aprovizionare ale Moscovei şi agravează criza combustibilului declanşată deja de loviturile de la distanţă asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, scrie BBC.

Criza de combustibil din Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina lovește tot mai des teritoriile ocupate - Shutterstock

Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014, se confruntă, în special, cu grave dificultăţi logistice şi penurii. Multe dintre aceste probleme provin din recentele atacuri ucrainene asupra unei autostrăzi şi a unui pod cheie care leagă oraşul Rostov din sudul Rusiei de Crimeea, prin oraşul portuar ocupat Mariupol.

Drumul este practic coloana vertebrală a ocupaţiei ruse în sud, a declarat pentru BBC Clément Molin, analist la think tank-ul francez Atum Mundi. Molin a afirmat că Ucraina a efectuat 300 de atacuri cu drone asupra camioanelor, inclusiv 30 de cisterne, de la începutul lunii mai, iar campania s-a intensificat în această lună.

Operaţiunea are efecte tangibile asupra Crimeei. Peninsula are o importanţă strategică pentru Moscova, deoarece a fost utilizată de forţele sale pentru a lansa drone şi rachete asupra restului Ucrainei.

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Datorită climatului mediteranean şi a plajelor întinse, Crimeea este, de asemenea, o destinaţie de vacanţă populară pentru ruşi în timpul verii. Turiştii nemulţumiţi şi localnicii au recurs la reţelele de socializare pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de întreruperea aprovizionării cu combustibil.

Videoclipurile arată cozi lungi la benzinăriile din întreaga regiune, iar locuitorii au declarat că trebuie să stea la coadă în mod obişnuit până la 10 ore pentru a obţine combustibil.

"Acum merg pe jos la serviciu. Desigur, este mai puţin convenabil decât să conduc, dar nu este o problemă majoră", a declarat un locuitor al oraşului Simferopol pentru Bereg, un site web independent. "Tot ce trebuie să fac acum este să-mi cumpăr un cal!", a adăugat el.

La marea majoritate a benzinăriilor din Crimeea, localnicii pot cumpăra acum doar până la 20 de litri (4 galoane) de combustibil fiecare, folosind bonuri preplătite, dacă acestea sunt disponibile.

Turiştii ruşi care au sosit în regiune înainte de începerea crizei se luptă acum să găsească combustibil pentru a pleca. Problema este atât de acută încât autorităţile locale instalate de Moscova au fost nevoite să lanseze o linie telefonică specială pentru a-i ajuta.