Turistul, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, s-a sprijinit de portretul baroc "Portrait of Ferdinando de' Medici, Grand Prince of Tuscany" de Anton Domenico Gabbiani pentru a face o fotografie, până când pânza a cedat. Televiziunea italiană TG1 a postat pe reţeaua X un videoclip în care poate fi văzută pânza tabloului care se rupe sub greutatea bărbatului.

Nu este prima dată când arta cade victimă selfie-urilor

Tabloul reprezenta una dintre principalele atracţii ale expoziţiei în desfăşurare. Bărbatul a fost identificat de personalul muzeului şi raportat poliţiei. O fotografie publicată de ziarul local Corriere Fiorentino arată o ruptură în pânza tabloului. Conducerea muzeului a declarat, însă, că paguba este minoră şi că tabloul poate fi reparat. De altfel, tabloul a fost numaidecât îndepărtat pentru a fi restaurat.

Directorul muzeului, Simone Verde, şi-a exprimat indignarea într-o declaraţie pentru agenţia italiană de presă ANSA. În opinia sa, problema vizitatorilor care vin la muzee pentru a-şi face selfie-uri sau pentru a posta meme-uri pe reţelele sociale a scăpat de sub control. "Vom stabili reguli clare pentru a preveni un comportament care este incompatibil cu scopul instituţiilor noastre şi cu respectul faţă de patrimoniul cultural", a afirmat Verde.

Nu este prima dată când arta cade victimă selfie-urilor. Recent, două persoane care vizitau Palazzo Maffei din oraşul italian Verona au distrus un "scaun Van Gogh" realizat de artistul Nicola Bolla, care era încrustat cu cristale Swarovski. Cuplul se pare că descoperise ocazia perfectă pentru a face o fotografie - bărbatul s-a aşezat pe sculptura strălucitoare, care apoi s-a spart, după cum se poate vedea în imaginile surprinse de camerele de supraveghere din muzeu. Muzeul a depus o plângere şi nu a dorit să precizeze valoarea operei distruse, declarând că lucrarea a fost între timp restaurată.

