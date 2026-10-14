Cum ar fi rămas un român fără mașină, aur şi diamante de peste 100.000 de €, la vama din Bulgaria

Vameșii de la punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo au confiscat 913,8 grame de monede și obiecte din aur nedeclarate, în valoare totală de 104.981 de euro.

Aurul a fost descoperit într-un autoturism înmatriculat în România, care intra în Bulgaria din Turcia, conform unui comunicat al Agenției Vamale din Bulgaria.

În timpul controlului efectuat pe 9 octombrie, vameșii au descoperit, sub căptușeala portbagajului, mai multe pungi care conțineau monede din aur, inele și medalioane cu diamante, potrivit 24chasa.bg.

Bunurile au fost confiscate de autorităţi

Expertiza a stabilit că cele 13 monede cântăreau 181,2 grame și aveau o valoare de peste 21.400 de euro. Celelalte obiecte din aur cântăreau în total 732,6 grame și valorau peste 83.500 de euro.

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Autoritățile au stabilit că aurul aparținea unui pasager din autoturism. Atât obiectele din aur, cât și vehiculul au fost confiscate.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, sub supravegherea Parchetului Regional din Haskovo. Bărbatul a fost pus sub acuzare și a fost obligat să plătească o cauțiune de 5.000 de euro. De asemenea, autoritățile i-au interzis să părăsească Bulgaria.