Un tânăr de 25 de ani din Constanţa a fost reţinut, după ce a furat ceasul de la mâna unui pasager care dormea în autobuz.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum hoţul îi ridică gluga bărbatului de lângă el, pentru a se asigura că nu e treaz. Apoi, după mai multe încercări de a manevra mecanismul, i-a smuls ceasul şi a fugit. Victima şi-a dat seama că i-a dispărut abia după ce s-a trezit şi a alertat autorităţile.

Poliţiştii l-au identificat rapid, iar tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore şi prezentat procurorului de caz cu măsură preventivă pentru furt calificat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi economii la căldură în această perioadă de frig extrem? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰