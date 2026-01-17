Antena Meniu Search
Video Momentul în care un tânăr fură ceasul de la mâna unui om care dormea în autobuz

Un tânăr de 25 de ani din Constanţa a fost reţinut, după ce a furat ceasul de la mâna unui pasager care dormea în autobuz.

de Redactia Observator

la 17.01.2026 , 09:19

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum hoţul îi ridică gluga bărbatului de lângă el, pentru a se asigura că nu e treaz. Apoi, după mai multe încercări de a manevra mecanismul, i-a smuls ceasul şi a fugit. Victima şi-a dat seama că i-a dispărut abia după ce s-a trezit şi a alertat autorităţile.

Poliţiştii l-au identificat rapid, iar tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore şi prezentat procurorului de caz cu măsură preventivă pentru furt calificat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hot autobuz furt ceas
Comentarii


