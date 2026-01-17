Video Momentul în care un tânăr fură ceasul de la mâna unui om care dormea în autobuz
Un tânăr de 25 de ani din Constanţa a fost reţinut, după ce a furat ceasul de la mâna unui pasager care dormea în autobuz.
În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum hoţul îi ridică gluga bărbatului de lângă el, pentru a se asigura că nu e treaz. Apoi, după mai multe încercări de a manevra mecanismul, i-a smuls ceasul şi a fugit. Victima şi-a dat seama că i-a dispărut abia după ce s-a trezit şi a alertat autorităţile.
Poliţiştii l-au identificat rapid, iar tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore şi prezentat procurorului de caz cu măsură preventivă pentru furt calificat.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰