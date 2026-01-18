Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un bărbat a fost prins la furat chiar de proprietarul cafenelei pe care a spart-o. Totul a fost filmat

Un bărbat a fost prins la furat într-o cafena din Caransebeş, chiar de proprietar. Iar întâlnirea a fost filmată.

de Redactia Observator

la 18.01.2026 , 19:51

Pe imagini se vede momentul în care hoţul intră în cafenea şi imediat apare şi patronul.

Tâlharul îl driblează şi reuşeşte să fugă cu 400 de lei din local.

La câteva ore de la incident, poliţiştii au reuşit să-l găsească pe hoţ în Drobeta-Turnu Severin.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

caransebes cafenea proprietar politie hot
Înapoi la Homepage
Decizia luată de Gică Popescu în privinţa afacerii uriaşe, de 70 de milioane de euro!
Decizia luată de Gică Popescu în privinţa afacerii uriaşe, de 70 de milioane de euro!
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în „Consiliul de Pace”. Ce i-a scris președintele SUA
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în „Consiliul de Pace”. Ce i-a scris președintele SUA
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi corectă amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor?
Observator » Evenimente » Un bărbat a fost prins la furat chiar de proprietarul cafenelei pe care a spart-o. Totul a fost filmat