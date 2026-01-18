Un bărbat a fost prins la furat într-o cafena din Caransebeş, chiar de proprietar. Iar întâlnirea a fost filmată.

Pe imagini se vede momentul în care hoţul intră în cafenea şi imediat apare şi patronul.

Tâlharul îl driblează şi reuşeşte să fugă cu 400 de lei din local.

La câteva ore de la incident, poliţiştii au reuşit să-l găsească pe hoţ în Drobeta-Turnu Severin.

