Poliţia din Ucraina investighează 21 de dosare penale privind moartea a 23 de militari ucraineni, toţi pierzându-şi viaţa în urma unor otrăviri intenţionate. Printre persoanele suspectate de comiterea acestor infracţiuni sunt şapte fete minore, care ar fi acţionat la indicaţiile serviciilor secrete ruse.

Cum ar fi otrăvit şapte fete minore 23 de soldaţi ucraineni, la ordinul Rusiei. Cea mai tânără avea 14 ani - Poliţia Naţională din Ucraina

La începutul lunii octombrie, poliția a anunțat că o adolescentă de 14 ani din Rivne a ucis un militar al Forțelor Armate ale Ucrainei, la ordinul serviciilor secrete ruse. Potrivit anchetatorilor, minora i-a pus mai întâi substanțe narcotice în băutură, după care l-a strangulat.

La finalul aceleiaşi luni, o altă adolescentă, în vârstă de 17 ani, a fost reţinută. Şi aceasta ar fi ajutat FSB să otrăvească militari ucraineni. Potrivit declaraţiilor şefului interimar al Poliţiei Naţionale, Maksim Țuțkiridze, la acel moment erau cunoscute două decese.

În 13 dintre cazurile identificate, pentru otrăvire a fost folosită metadona, scrie Ukrainskaia Pravda.

Articolul continuă după reclamă

Cum erau fetele recrutate de către serviciile ruse

Poliția a transmis că serviciile secrete ruse recrutează copii pentru comiterea de infracțiuni prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, în special Telegram, al site-urilor de întâlniri și al altor rețele sociale.

Cea mai tânără suspectă de uciderea unui militar avea 14 ani la momentul comiterii infracțiunii.

Autoritățile precizează că, în patru dosare penale, procurorii au aprobat rechizitoriile, iar cauzele se află în prezent pe rolul instanțelor de judecată. Un alt dosar a fost transferat de poliție către o altă instituție de aplicare a legii, competentă să desfășoare ancheta. În celelalte cazuri, cercetările preliminare sunt încă în desfășurare, iar autoritățile efectuează acte de investigație și expertize judiciare.