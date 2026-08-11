Capitala în care preţurile la camerele de hotel s-au dublat în ziua eclipsei. O mie de dolari pe noapte

Prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Europa după cea din 1999 a stârnit un interes uriaş în rândul turiştilor. Ţările care au de câştigat din asta? Spania şi Islanda, ţări în care eclipsa se vede în integralitate. În capitala Reykjavik, preţurile au crescut cu 140% faţă de aceeaşi perioadă a lui 2025, ajungând la peste 1000 de dolari, conform grupului Lighthouse.

În La Coruna, în nordul Spaniei, preţurile sunt duble, în vreme ce în Bilbao şi Santiago de Compostela au crescut cu 59, respectiv 31 la sută. În Mallorca, unde eclipsa va fi vizibilă puţin la asfinţit, preţurile au crescut cu o cincime. O gură de aer pentru turismul spaniol, care a avut de suferit din cauza incendiilor de vegetaţie violente din această vară.

Este cerere mare şi vin turişti de peste tot, spune Helga Maria Albertsdottir, managerul unui resort din capitala Islandei, de unde oaspeţii vor putea să urmărească eclipsa din piscine geotermale.

A crescut şi cererea pentru proprietăţi închiriate pe termen scurt, cu preţuri mai mari cu aproape 54%.

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Creştere a fost şi în Spania, dar mai mică, acolo unde oferta este mai largă. Vorbim de un plus de aproape 16%.

AICI, detalii despre locurile de unde se vede eclipsa cel mai bine.

Zboruri în plus

Icelandair a suplimentat numărul zborurilor pentru a face faţă cererii crescânde, în special din Statele Unite. Va opera în această perioadă la capacitate maximă, a spus Bogi Nils Bogason, directorul companiei, pentru Financial Times. Şi compania rivală Delta are mai multe zboruri de la New York la Reykjavik.

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