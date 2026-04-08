Cum vrea Ungaria să se apropie de Rusia. Planul în 12 puncte care stârnește controverse înainte de alegeri

Apar tot mai multe dovezi privind încercările premierului Viktor Orbán de a orienta Ungaria spre Est și de a o conecta economic și politic la Rusia. Potrivit unor documente întocmite de guvernul rus și obținute de Politico, guvernul ungar a semnat un acord cu Rusia pentru extinderea relațiilor economice, comerciale, energetice și culturale dintre cele două țări. Acestea subliniază cât de apropiate intenționează să devină Budapesta și Moscova.

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, și ministrul rus al Sănătății, Mikhail Murashko, au semnat un plan în 12 puncte care stabilește domeniile de cooperare dintre cele două state, după o întâlnire desfășurată în luna decembrie, la Moscova. Documentul, care nu a mai fost făcut public până acum, arată amploarea alinierii dintre cele două guverne, în domenii variate precum combustibilul nuclear, educația și sportul, scrie Politico.

În timp ce Orbán își afișează public relațiile apropiate cu Kremlinul, rivalul său electoral, Péter Magyar, susține că aceasta este "călcâiul lui Ahile", acuzând guvernul de "trădare fățișă" în relația cu Moscova.

Summitul din decembrie de la Moscova a reprezentat cea de-a 16-a reuniune a Comisiei Interguvernamentale ruso-ungare pentru cooperare economică (IGC), lansată în 2005, potrivit presei de stat ruse. Comisia s-a întrunit aproape anual, alternativ în Rusia și Ungaria, cu o pauză între reuniunea a 14-a din noiembrie 2021 și cea de-a 15-a din septembrie 2024.

Potrivit unuia dintre documente, Rusia și Ungaria au discutat "problemele curente ale comerțului bilateral și cooperării economice, activitățile comune în sectorul energetic, industrie, sănătate, agricultură, construcții și alte domenii de interes reciproc, precum și în sfera culturală și umanitară", în cadrul întâlnirii de la Moscova din 9 decembrie 2025. De asemenea, părțile au subliniat importanța "dezvoltării unor relații pe termen lung, reciproc avantajoase".

Întrebat despre conținutul documentelor și implicațiile lor politice, Szijjártó a declarat că "cooperarea bilaterală a Ungariei este ghidată de interesul național, nu de presiunea de a se conforma presei liberale extrem de părtinitoare".

Noile angajamente asumate de Rusia și Ungaria

Politico a consultat experți independenți familiarizați cu modul de lucru al Moscovei, însă nu a putut verifica în mod independent autenticitatea documentelor, care includ instrucțiuni către instituțiile ruse pentru implementarea noilor angajamente.

Printre punctele convenite se numără angajamentul de a "inversa tendința negativă a comerțului bilateral", afectat de sancțiunile UE impuse Rusiei după invazia din Ucraina. Acordul deschide, de asemenea, posibilitatea ca firme rusești să dezvolte noi proiecte de electricitate și hidrogen în Ungaria și să intensifice cooperarea în domeniul petrolului, gazelor și combustibilului nuclear.

Budapesta ia în calcul introducerea limbii ruse în școli

Budapesta a fost de acord să analizeze consolidarea predării limbii ruse în țară, inclusiv prin aducerea de profesori din Rusia, precum și extinderea recunoașterii reciproce a diplomelor și dezvoltarea programelor de schimb pentru studenți.

Conform acordului, guvernul ungar susține continuarea programelor de schimb în domenii variate, în condițiile în care Moscova este acuzată frecvent că folosește evenimentele culturale pentru a-și promova narativele privind războiul din Ucraina și pentru a legitima regimul. Cele două părți susțin și elaborarea unui plan comun de acțiune pentru perioada 2026–2027 în domeniul sportului.

Documentele precizează că apropierea de Rusia nu trebuie să contravină obligațiilor Ungariei ca stat membru al Uniunii Europene.

Ungaria, "șoarecele" pentru "leul" Moscovei

Premierul ungar s-a opus constant eforturilor UE de a înăspri sancțiunile împotriva Rusiei și de a sprijini militar Ucraina. Marți, Bloomberg a relatat că acesta i-ar fi spus liderului rus Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică din octombrie 2025, că va oferi ajutor "în orice mod posibil" și că Ungaria va fi "șoarecele" pentru "leul" Moscovei.

Orbán se confruntă cu cel mai dificil test din cei 16 ani de putere la alegerile parlamentare de duminică, unde partidul său, Fidesz, este devansat în sondaje de opoziția de centru-dreapta Tisza. Premierul maghiar încearcă să transforme relațiile apropiate cu Moscova într-un avantaj electoral, acuzându-l pe rivalul său că ar vrea să atragă Ungaria în războiul din Ucraina și să pună în pericol accesul la combustibilii fosili din Rusia.

Campania electorală din Ungaria a fost marcată de o serie de scurgeri de informații, acuzații de supraveghere cibernetică, suspiciuni de spionaj și declarații controversate ale diplomaților.

