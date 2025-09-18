Cuplul Macron va prezenta poze în faţa unei instanţe din SUA pentru a demonstra că Brigitte e femeie

Emmanuel Macron şi soţia sa Brigitte vor prezenta dovezi fotografice şi ştiinţifice în faţa unei instanţe din Statele Unite pentru a demonstra că Brigitte este femeie, a declarat avocatul cuplului, Tom Clare, pentru postul de radio BBC.

Potrivit avocatului, Emmanuel şi Brigitte Macron vor prezenta documentaţia într-un proces de defăimare pe care l-au intentat influenceriţei Candace Owens, după ce aceasta a promovat ideea că soţia preşedintelui Macron s-a născut bărbat. Avocaţii lui Owens, spune postul de radio, au răspuns cu o moţiune de respingere a procesului.

Într-o declaraţie la podcastul BBC "Fame Under Fire", avocatul cazului a afirmat că Brigitte consideră acuzaţiile lui Owens ca fiind "incredibil de perturbatoare" şi că ele constituie o "distragere" pentru preşedintele francez.

"Nu vreau să sugerez că asta l-ar fi dezorientat în vreun fel. Dar, ca oricine care îşi îmbină cariera profesională cu viaţa de familie, atunci când familia ta este atacată, te epuizează. Şi el nu este imun la asta pentru că este preşedintele unei ţări" a declarat avocatul.

Cupul Macron va prezenta dovezi foto în instanţă

Clare a precizat că va fi emisă o mărturie expertizată ştiinţific şi, deşi nu a dezvăluit, deocamdată, natura exactă a acesteia, a afirmat că Emmanuel şi Brigitte Macron sunt dispuşi să dovedească pe deplin, atât într-un mod general, cât şi specific, falsitatea acuzaţiilor.

"Este incredibil de perturbator să te gândeşti că cineva trebuie să se supună acestui tip de test. Este un proces la care va trebui să se supună într-un mod foarte public. Dar este dispusă să o facă. Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a clarifica lucrurile", a spus Tom Clare. Dacă asta este necesar pentru a clarifica lucrurile, "este complet dispusă să îşi asume această responsabilitate", a ţinut să sublinieze avocatul cuplului prezidenţial francez.

Legat de posibilitatea ca cuplul Macron să pună la dispoziţie fotografii cu Brigitte însărcinată şi crescându-şi copiii, Clare a răspuns că există astfel de dovezi fotografice ce vor fi prezentate în instanţă.

Candace Owens, fostă comentatoare a companiei media conservatoare americane Daily Wire, cu milioane de urmăritori pe reţelele sociale, a promovat în mod repetat opinia că Brigitte Macron este bărbat.

