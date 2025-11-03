Cutremur cu magnitudinea 6,3 în Afganistan. Sunt cel puţin 20 de morţi

Cel puţin 20 de persoane au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,3 care a lovit nordul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, la două luni după seismul cu cele mai multe victime din istoria recentă a ţării.

Cutremurul, care a avut loc puţin înainte de ora 20:30 GMT în localitatea Kholm, din provincia Samangan, în apropiere de oraşul Mazar-e-Sharif, s-a produs la o adâncime de 28 de kilometri, potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS).

"Circa 320 de compatrioţi au fost răniţi şi peste 20 au murit" în provinciile Samangan şi Balkh, a declarat Sharafat Zaman, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, precizând că este vorba de un bilanţ provizoriu. Mai devreme, Autoritatea afgană pentru gestionarea dezastrelor anunţase că majoritatea răniţilor din Samangan s-au întors la casele lor după ce au primit îngrijiri.

Celebra moschee albastră, avariată

La Mazar-e-Sharif, un important oraş din nordul ţării, aflat în provincia Balkh, celebra moschee albastră, o bijuterie arhitecturală din secolul al XV-lea placată cu faianţă strălucitoare, a fost avariată: bucăţi de piatră s-au desprins din impozantul edificiu, unul dintre puţinele obiective turistice ale ţării, în special din zona minaretului, a constatat un jurnalist AFP. Jurnaliştilor nu li s-a permis, deocamdată, să filmeze moscheea.

Ministerul Apărării a anunţat că a degajat şi redeschis o şosea blocată de alunecări de teren şi a salvat persoane care rămăseseră izolate în cursul nopţii. Cutremurul au fost resimţit până în capitala Kabul, aflată la sute de kilometri distanţă, au relatat jurnalişti AFP prezenţi la faţa locului. Acest seism survine după cel cu magnitudinea 6 care a afectat la sfârşitul lunii august provinciile estice Kunar, Laghman şi Nangarhar.

Cutremurul, cel mai grav din istoria recentă a Afganistanului, a ucis peste 2.200 de persoane, a rănit aproape 4.000 şi a distrus 7.000 de locuinţe, potrivit autorităţilor talibane. Acesta a fost urmat de numeroase replici, iar acordarea ajutorului a fost încetinită din cauza dificultăţilor de acces în zonele sinistrate, seismul lovind zone agricole şi deja izolate, aflate la graniţa cu Pakistanul.

Afganistanul, afectat frecvent de cutremure

Afganistanul este frecvent afectat de cutremure, în special în lanţul muntos Hindu Kush, aflat în apropiere de joncţiunea plăcilor tectonice eurasiatică şi indiană.

Din 1900, nord-estul acestei ţări a înregistrat 12 cutremure cu magnitudinea peste 7, potrivit seismologului Brian Baptie de la British Geological Survey.

Talibanii, reveniţi la putere din 2021, s-au confruntat deja cu mai multe cutremure, printre care cel din provincia Herat, la graniţa cu Iranul, în 2023, în urma căruia 1.500 de persoane au murit şi peste 63.000 de locuinţe au fost distruse.

