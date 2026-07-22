Japonia lasă bărbații să poarte pantaloni scurți la muncă. Femeile, revoltate de părul de pe picioare

Pe măsură ce temperaturile cresc în această vară, bărbații japonezi își expun picioarele la serviciu mai mult ca niciodată. Guvernul Metropolitan din Tokyo îi încurajează pe angajații companiilor să renunțe la costumul obișnuit, în favoarea unor ținute mai lejere, precum tricouri, pantofi sport și pantaloni scurți.

Guvernatoarea Tokyo, Yuriko Koike, a lansat programul "Tokyo Cool Biz" în luna aprilie, sperând să extindă inițiativa sa de adaptare la căldură, care a devenit între timp o tradiție anuală de vară, recunoscută.

La aproape patru luni de la introducerea măsurii, noua politică ce permite purtarea pantalonilor scurți la birou primește reacții mixte. Unii comentatori apreciază regulile mai relaxate, care îi ajută să lucreze mai confortabil. Alții susțin că politica este nedreaptă față de femei. În mediul tradițional de birou japonez femeile sunt adesea în continuare așteptate să poarte dresuri, atunci când ținuta de serviciu le lasă picioarele la vedere, potrivit BBC.

Câteva femei au descris această experiență drept "hărțuire prin expunerea părului de pe picioare", folosind termenul "sunehara", inventat în mediul online, care se referă la disconfortul de a fi obligate să vadă părul de pe picioarele colegilor.

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"Dorim să le oferim oamenilor mai multe opțiuni în condițiile de căldură severă, nu să le spunem cum să se îmbrace. Nu ar trebui să existe nicio problemă atât timp cât ținuta de serviciu nu este ofensatoare pentru nimeni", a declarat pentru BBC Noboru Watanabe, oficial responsabil de probleme de mediu în cadrul Guvernului Metropolitan din Tokyo.

Mulţi japonezi se opun purtării pantalonilor scurţi

Un sondaj realizat în luna iunie de Gorilla Clinic a arătat că 53,5% dintre respondenți se opun purtării pantalonilor scurți la serviciu în timpul verii, în timp ce 46,5% susțin noua recomandare.

Pentru cei care se opun pantalonilor scurți la birou, principalul motiv, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților, a fost îngrijorarea legată de forma corpului și de părul corporal. Clinica afirmă că numărul femeilor care au răspuns la sondaj a fost semnificativ mai mare decât cel al bărbaților, ceea ce ar putea indica faptul că femeile sunt mai reticente în a vedea picioarele neacoperite ale colegilor bărbați.

În ultimii ani, tot mai mulți angajați japonezi, în special cei care lucrează în companii de tip start-up și în sectorul tehnologic, au început să poarte haine lejere. Anul acesta însă, recomandarea guvernului din Tokyo a făcut ca această practică să devină mai acceptabilă din punct de vedere social. Cu toate acestea, unii bărbați au început să se simtă stânjeniți din cauza părului de pe picioare.

Akifumi Funatsu, directorul Gorilla Clinic, afirmă că a observat o creștere a numărului de clienți care vin la clinică nu numai din motive estetice, ci și din considerente legate de "eticheta socială atunci când poartă pantaloni scurți". El consideră că femeile cred că "bărbații ar trebui să aibă mai puțin păr pe picioare", ceea ce i-a determinat pe unii dintre aceștia să recurgă la epilare cu laser, pentru a nu-i deranja pe cei din jur.

Temperaturile din Japonia depășesc 40°C

Koike a introdus pentru prima dată schimbarea vestimentației de vară în 2005, pe vremea când era ministrul Mediului din Japonia. Ea a lansat o campanie națională de economisire a energiei, numită "Cool Biz", pentru a-i încuraja pe angajații companiilor să poarte cămăși cu mânecă scurtă.

Liderii guvernamentali au participat la inițiativă, iar premierul de atunci, Junichiro Koizumi, era adesea văzut în public fără cravată sau sacou, contribuind astfel la popularizarea campaniei. Câțiva ani mai târziu, în urma cutremurului și tsunamiului din Tohoku din martie 2011, guvernul a lansat programul "Super Cool Biz", care a extins recomandările pentru a contribui la reducerea consumului de energie atât la serviciu, cât și acasă.

La fel ca în alte regiuni ale lumii, Japonia s-a confruntat în ultimele luni cu temperaturi-record, în timp ce încearcă să gestioneze și creșterea puternică a prețurilor la energie, provocată de instabilitatea din Orientul Mijlociu.

Meteorologii au avertizat că vara aceasta va fi caracterizată de temperaturi extreme, iar Agenția Meteorologică a Japoniei încearcă să crească gradul de conștientizare în rândul populației. Cele mai recente date săptămânale arată că șapte persoane au murit în Japonia din cauza insolației, iar 4.580 de persoane au fost internate în spitale în perioada 6–12 iulie, potrivit Agenției pentru Gestionarea Incendiilor și Dezastrelor.

Experții din cadrul Rețelei Academice Japoneze pentru Reducerea Riscului de Dezastre subliniază importanța aclimatizării la căldură, deoarece organismul are nevoie de câteva săptămâni pentru a se adapta temperaturilor ridicate.

Japonia se confruntă, de asemenea, cu un nivel ridicat de umiditate, care îngreunează evaporarea transpirației și reduce capacitatea organismului de a se răcori.