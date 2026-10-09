Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,6, a zguduit vineri dimineață Panama, provocând panică în rândul populației și determinând evacuarea unor clădiri. Seismul a fost resimțit inclusiv în capitala Panama City, unde oamenii au ieșit în stradă, în timp ce autoritățile au emis o alertă de tsunami pentru mai multe țări din regiune, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), relatează AFP.

Cutremur puternic, de magnitudine 7,6, în Panama. A fost emisă alertă de tsunami - Sursa: Captură foto/ OSINTdefender

Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, iar epicentrul a fost localizat la circa 10 kilometri sud-vest de localitatea izolată Pitaloza Arriba, în apropierea extremității sudice a țării.

În capitală, clădirile s-au zguduit, iar oamenii au ieșit în stradă, speriați de intensitatea seismului.

"L-am simțit foarte puternic. A răsturnat lucruri în bucătărie, dar suntem bine, deși ne este foarte frică. Toată lumea este afară, speriată", a declarat Rosendo Dominguez, în vârstă de 60 de ani, din provincia Herrera, pentru Associated Press.

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Alertă de tsunami pentru mai multe țări

Serviciul Național de Meteorologie a emis vineri o avertizare de tsunami pentru zonele de coastă din Panama, Columbia, Ecuador, Nicaragua și Guatemala.

Omar Smith, reprezentant al Serviciului Național de Protecție Civilă din Panama, a făcut apel la calm și a precizat că pagubele s-au concentrat în provinciile centrale Veraguas, Herrera și Los Santos.

Potrivit acestuia, până la momentul declarației nu fuseseră raportate pagube în capitala Panama City, cunoscută pentru numeroasele sale clădiri înalte.

Autoritățile au anunțat că verifică posibilele pagube în regiunile apropiate de epicentru. Seismul a fost resimțit și în unele zone din țara vecină, Columbia.

Panama este situată în "Cercul de Foc al Pacificului", o zonă cu activitate seismică intensă, care înconjoară Oceanul Pacific și în care se produc numeroase cutremure.