Cuvântului anului 2025, dezvăluit de Dicţionarul Cambridge. Fenomenul nesănătos din spatele lui

Dicționarul online Cambridge a ales „parasocial” drept cuvântul anului 2025. Termenul descrie legătura pe care o simte cineva cu o persoană faimoasă pe care nu o cunoaște în viața reală, dar poate deveni un fenomen nesănătos deoarece emoțiile sunt reale, dar relația nu este, iar acest dezechilibru poate deschide ușa spre manipulare, dependență emoțională și înlocuirea relațiilor autentice cu iluzii de apropiere.

Psihologii au observat cum ascensiunea relațiilor parasociale unilaterale a redefinit comunitatea de fani și celebritatea. De exemplu, când vedeta pop Taylor Swift și fotbalistul american Travis Kelce și-au anunțat logodna la începutul acestui an, mulți fani au simțit o conexiune puternică cu ei, în ciuda faptului că majoritatea nu îi cunoșteau personal.

Ce înseamnă "parasocial"

Relațiile parasociale pe care oamenii le formează cu influenceri online și chatbot-uri de inteligență artificială au fost, de asemenea, evidențiate ca parte a unei tendințe în creștere.

"Parasocial surprinde spiritul anului 2025. Este un exemplu excelent al modului în care limbajul se schimbă. Ceea ce a fost odată un termen academic de specialitate a devenit mainstream. Milioane de oameni sunt implicați în relații parasociale; mulți alții sunt pur și simplu intrigați de ascensiunea lor. Datele reflectă acest lucru, site-ul Dicționarului Cambridge înregistrând creșteri bruște ale căutărilor pentru "parasocial".

Limbajul din jurul fenomenului parasocial evoluează rapid, pe măsură ce tehnologia, societatea și cultura se schimbă și înregistrează permutări. De la celebrități la chatbot-uri, tendințele parasociale sunt fascinante pentru cei interesați de dezvoltarea limbajului", a declarat Colin McIntosh de la Dicționarul Cambridge.

Adjectivul "parasocial" datează din 1956, când doi sociologi de la Universitatea din Chicago au observat că telespectatorii se angajau în relații parasociale cu personalități de pe ecran, asemănătoare cu cele pe care le formau cu familia și prietenii "adevărați". Aceștia au observat cum televiziunea, aflat în rapidă expansiune, aducea chipurile actorilor direct în casele telespectatorilor, făcându-i prezenți constant în viața oamenilor.

Simone Schnall, profesoară de psihologie socială experimentală la Universitatea din Cambridge, a declarat că termenul "parasocial" a fost o "alegere inspirată" pentru cuvântul anului.

De ce este un fenomen îngrijorător

"Ascensiunea relațiilor parasociale a redefinit comunitatea de fani, celebritatea și, prin intermediul inteligenței artificiale, modul în care oamenii obișnuiți interacționează online. Am intrat într-o epocă în care mulți oameni formează relații parasociale nesănătoase și intense cu influencerii. Acest lucru duce la sentimentul că oamenii "îi cunosc" pe cei cu care formează legături parasociale, pot avea încredere în ei, ajungând chiar până la forme extreme de loialitate. Totuși, (relația parasocială) este complet unilaterală.

Pe măsură ce încrederea în mass-media tradițională și mainstream se deteriorează, oamenii se îndreaptă către personalități individuale ca reprezentanți ai autorității și - atunci când petrec multe ore consumând conținutul lor - dezvoltă legături parasociale, tratându-le mai mult ca pe prieteni apropiați, familie sau lideri de cult. Când un influencer are atât de mulți urmăritori, oamenii presupun că este de încredere", a explicat Schnall.

În opinia ei, "există o manifestare mai tradițională și mai sănătoasă a comunității de fani, pe măsură ce oamenii dezvoltă legături parasociale cu vedete precum Taylor Swift, care sunt excepțional de bune la ceea ce fac, dar acest lucru poate duce și la interpretări obsesive ale versurilor și discuții online intense despre semnificațiile lor și ce înseamnă pentru fani, precum și pentru Swift însăși".

"Tendințele parasociale capătă o nouă dimensiune, deoarece mulți oameni tratează instrumentele de inteligență artificială precum ChatGPT ca pe niște "prieteni", care le oferă afirmații pozitive sau care reprezintă un substitut pentru terapie. Aceasta este o iluzie a unei relații și a gândirii de grup și știm că tinerii pot fi susceptibili la acest lucru", a avertizat profesoara.

6.000 de cuvinte noi adăugate doar în acest an

Dicționarul Cambridge a adăugat aproximativ 6.000 de cuvinte noi în acest an, între care "delulu", prescurtare a cuvântului englezesc "delusional", și înseamnă a fi "plini de iluzii" sau a crede în ceva nerealist, "skibidi", deseori folosit fără un sens real, ca un element comic sau un joc de cuvinte, și "tradwife", prescurtare de la "traditional wife", soție tradițională.

Alte cuvinte observate ca având un impact în acest an includ "slop", o referire la conținutul de pe internet care este de o calitate îndoielnică, mai ales atunci când este creat de inteligența artificială, sau "memeify", care înseamnă a transforma un eveniment, o imagine sau o persoană într-o memă - o idee, o glumă, o imagine sau un videoclip care se răspândește rapid pe internet.

