Mobilizare militară în Groenlanda: "Situaţia actuală de securitate necesită o creştere a forţelor"

Danemarca organizează exerciții militare în Groenlanda. Participă sute de militari din diferite state europene și NATO. La exercițiu nu au fost invitați militarii americani.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, se află în Groenlanda alături de omologii săi islandezi și norvegieni pentru a participa la exercițiu de amploare.

La exercițiu au fost invitați militari din mai multe țări NATO, dar nu și americani, scrieLe Figaro, conform Mediafax.

"Situația actuală de securitate necesită o creștere semnificativă a prezenței forțelor armate în Arctica și Atlanticul de Nord", a declarat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen.

Pe lângă danezi, la exercițiu sunt militari din Franța, Germania, Suedia și Norvegia.

În total, sunt peste 550 de militari care participă la exercițiul "Arctic Light 2025", al cărui scop este de a consolida capacitatea operațională a forțelor armate pe vasta insulă arctică.

Conform lui Lund Poulsen, exercițiul în curs, coordonat cu guvernul groenlandez, "este un bun exemplu al angajamentului nostru comun de a consolida capacitatea forțelor armate de a face față amenințărilor din Arctica".

Americanii, care mențin o bază aeriană în partea de nord a teritoriului și au criticat aspru lipsa investițiilor daneze în apărarea Groenlandei, nu participă.

Ei nu au fost invitați ca urmare a tensionării relațiilor între Danemarca și SUA după ce președintele Donald Trump a spus că vrea să transforme Groenlanda într-un teritoriu american.

Rusia: Politica ostilă a Copenhagăi implică riscurile unei escaladări suplimentare

Exerciţiile militare vin la doar câteva zile de când Rusia a ameninţat Danemarca cu măsuri militare pentru producţia de combustibil destinat rachetelor ucrainene.

Declarația a fost făcută vineri de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în cadrul conferinței sale de presă săptămânale, scrie EFE.

"Partea rusă va continua să apere cu fermitate şi hotărâre interesele sale legitime pentru a atenua ameninţările la adresa securităţii naţionale care apar", a afirmat Maria Zaharova în conferinţa sa de presă săptămânală televizată, anunţă agenţie EFE.

Reprezentanta diplomaţiei ruse a reacţionat astfel la acordul încheiat la începutul lunii septembrie între Kiev şi Copenhaga privind producţia de combustibil pentru noua rachetă ucraineană de lungă distanţă "Flamingo" în sudul Danemarcei.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a estimat că aceste planuri "confirmă politica ostilă militaristă a Copenhagăi, care sabotează, împreună cu alte ţări care au o atitudine agresivă faţă de Rusia, eforturile de a se ajunge la o soluţie politico-diplomatică la criza ucraineană". "Aceasta implică riscuri ale unei escaladări suplimentare", a adăugat Zaharova.

