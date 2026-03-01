Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a comentat informația privitoare la eliminarea liderului spiritual iranian Ali Khamenei. Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului, a transmis Kallas care a avut un mesaj pentru poporul iranian.

Şefa diplomaţiei europene: "Moartea lui Ali Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului" - Profimedia

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a transmis mesajul pe platforma X.

"Moartea lui Ali Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului", a scris Kallas.

Ea s-a adresat poporului iranian solicitându-i să aleagă calea către libertate.

"Ceea ce urmează este incert. Dar acum există o cale deschisă către un Iran diferit, unul pe care poporul său ar putea avea o mai mare libertate de a-l modela. Sunt în contact cu parteneri, inclusiv cu cei din regiune care suportă cel mai mult acțiunile militare ale Iranului, pentru a găsi măsuri practice pentru dezescaladare", a scris Kaja Kallas.

Ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Iranul din 1989, a fost ucis sâmbătă în timpul unui atac aerian al armatelor din Israel și SUA.

