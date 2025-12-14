O scenă eroică a fost surprinsă pe plaja Bondi din Sydney, unde un civil a reușit să imobilizeze și să dezarmeze unul dintre atacatorii implicați în incidentul cu împușcături. Înregistrările arată cum bărbatul s-a năpustit asupra suspectului, reușind să-i smulgă arma din mâini. Autorităţile au anunţat că unul dintre atactori a fost ucis, iar celălat se află în custodia poliţiştilor care lucrează pentru a dezamorsa ceea ce au descris drept un dispozitiv exploziv improvizat.

O înregistrare arată cum un localnic se strecoară spre unul dintre suspecții împușcăturilor de pe plaja Bondi și îl dezarmează. Eroul s-a ascuns în spatele unui vehicul argintiu și s-a apropiat pe furiș de aparentul trăgător înainte de a sări spre el.

Bărbatul necunoscut s-a luptat cu atacatorul până când i-a luat arma pe care a îndreptat-o apoi spre trăgător. Eroul nu a tras niciun foc de armă, ci a cerut ajutor.

Ameninţare cu bomba. Unul dintre atactori a fost ucis

Poliţiştii au anunţat că există o amenințare cu bombă în zonă și că lucrează pentru a dezamorsa ceea ce au descris drept un dispozitiv exploziv improvizat. Autorităţile spun că un dintre atactori a fost omorât, în timp ce celălalt e în custodia poliţiştilor.

Zece morţi şi cel puţin 12 răniţi

Zece persoane au murit şi alte cel puţin 12 au fost rănite, după ce doi indivzi au deschis focul duminică pe plaja Bondi din Sydney. Poliția din New South Wales a anunțat că operațiunea este în desfășurare și a cerut oamenilor să evite zona. Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment care celebra festivalul evreiesc Hanuka, iar martorii au relatat scene de haos, cu victime întinse pe plajă și sânge peste tot.

