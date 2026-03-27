În vremuri grele apar oamenii puternici. Aşa cum este românca pe care o vom cunoaşte astăzi. De la sărăcie și ani petrecuți în tabere improvizate, Liliana Hristache a ajuns viceprimar în Franța. Este prima femeie româncă de etnie romă care a fost realeasă pentru al doilea mandat la Montreuil, acolo unde se ocupă de integrare și acces la drepturi. Într-un interviu exclusiv pentru Observator a povestit cum a plecat "de la nimic" și cum a ajuns să lupte pentru sute de familii vulnerabile.

În aplauzele tuturor, Liliana Hristache primeşte steagul Franţei şi funcţia de viceprimar al oraşului Montreuil. O localitate cu peste 100 de mii de locuitori, la câţiva kilometri de Paris. Povestea ei a început însă în lacrimi. În România. La 14 ani a fost căsătorită cu forţa de familie, la fel cum se întâmpla cu multe fete de etnie romă. A fost momentul în care şi-a schimbat destinul. A fugit în Franţa cu actualul soţ şi fetiţa lor. Era anul 2004 când a început lupta pentru supravieţuire în Saint Denis.

A început de jos, la propriu: a adunat lucruri de pe stradă şi a vândut flori pe unde a putut

"Am ajuns pe un teren cu... cum să spun eu, nu știu cum să-i zic, în românește aici se numească bidonvile, deci terenuri neautorizate cu caravane, cu barăci. Este vorba de o insalubritate foarte mare și mi-am zis eu nu pot să stau aici și poate că o să fac tot posibilul să ies din situația aceasta, dar vă spun sincer că nu știam cum", a declarat Liliana Hristache. A început de jos, la propriu: a adunat lucruri de pe stradă şi a vândut flori pe unde a putut. "Era foarte greu de gândit, aveam o fetiță mică de doi anișori și am început să am încecut încetul cu încet să-i copiez pe ceilalți din comunitate, adică să construim o baracă, să ne construiam bărăcile cu diferite lucruri pe care le găseam pe stradă, tot ce este, cum să spun eu, panouri din lemne și chestii… calorifere pentru încălzire, perdele, tot ceea ce există pentru o decorare a unei case", a declarat Liliana Hristache.

Au urmat ani de expulzări și umilințe. Inclusiv un episod în care, cu fetiţa în braţe, a fost nevoită să se mute din oraş în oraş sub supravegherea Poliției. N-a rezistat şi s-a întors în România, dar nu a reușit să-și găsească un drum. A simţit că locul ei nu e aici şi că viitorul o aşteaptă în Franţa. Şi aşa a fost. "În 2007, după cum v-am spus, a venit o asociație și mi-a propus să o școlarizez pe Daniela. M-am propus să fiu voluntară, să ajut persoanele care au nevoie de accesuri la… la sănătate, precum vaccinarea copiilor, precum acompanierea femeilor însărcinate, la urgențe, la spitaluri, la doctori", a declarat Liliana Hristache. Ajunsă în Montreuil, o femeie a fost cea care i-a schimbat încă o dată destinul Lilianei şi a făcut din ea femeia puternică de astăzi.

Liliana Hristache a fost realeasă viceprimar al orașului Montreuil pentru a doua oară

"Am avut șansa acestui proiect care a fost anunțat de... o femeie așa de puternică în Franța, se numește Dominique Voine, a fost ministra țării, a fost deputată, senatoare și doamna primar a orașului. Această femeie a luat o decizie foarte, foarte importantă și foarte riscantă în lumea politică pe care o conducea ea în acea perioadă: să ajute persoanele care stau în terenuri neautorizate aceste familii", a declarat Liliana Hristache. A intrat în politică în 2020, pe lista ecologiștilor, după ani de activism și presiune publică asupra autorităților. "N-am lăsat pe nimeni să plece în România. Am pornit cu familile către primărie și mobilizarea aceasta a durat patru luni de zile în fața primăriei. Și mi-am zis în gândul meu, eu trebuie să mă implic în politică. trebuie neapărat, fiindcă în politică cred că o să am o voce mai puternică, o putere mai puternica, ca să pot să soluționez aceste probleme cu care ne confruntăm în fiecare zi", a declarat Liliana Hristache.

Acum, Liliana Hristache a fost realeasă viceprimar al orașului Montreuil pentru a doua oară şi este omul care răspunde de integrarea celor vulnerabili. Îi ştie fiecăruia povestea, pentru că este chiar povestea ei. A fondat şi o asociație şi luptă pentru integrarea a zeci de familii în societatea franceză. Un vis împlinit şi un coşmar învins pentru copilul care acum mulţi ani a fugit din România. "Chiar am reușit, chiar mă bucur de faptul că multe familii de la Montreuil trăiesc foarte bine și copiii, mai ales copiii sunt foarte bine dezvoltați la noi la Montreuil. Când vorbesc franceză și când îi auzi, nu-i mai recunoști pe stradă că vin din România", a declarat Liliana Hristache.

Teodora Tompea

