Ucraina a lansat sute de drone asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei. Au fost raportate explozii în mai multe regiuni din ţară, iar unele aeronave au ajuns până la Sankt Petersburg, la aproape 800 de kilometri de front. Atacul a avut loc chiar de Ziua Naţională a Ucrainei, eveniment la care a luat parte şi ministrul român al Apărării. Ţările europene au cumpărat pentru Kiev rachete cu rază lungă de acţiune, în valoare de 850 de milioane de dolari.

Este momentul în care una din cele peste 100 de drone kamikaze lansate asupra Rusiei loveşte o rafinărie de petrol din apropiere de Sankt Petersburg. Atacul a paralizat traficul aerian din al doilea oraş ca mărime al Rusiei. Cel puţin 60 de zboruri au avut întârzieri sau au fost complet anulate.

Explozii puternice au fost şi în regiunea Kursk, unde un incendiu a izbucnit la centrala nucleară din regiune. Ruşii spun însă că nivelul radiaţiilor nu a depăşit limitele normale.

Atacul lansat de Ucraina a avut loc chiar de ziua naţională a ţării, eveniment la care a participat şi Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, care a depus o coroană de flori în memoria victimelor conflictului. La Kiev a fost prezent şi Keith Kellogg, emisarul special trimis de Donald Trump pentru încheierea războiului. Preşedintele ucrainean l-a primit cu onoruri militare şi l-a decorat pe generalul american în rezervă cu ordinul Pentru Merit.

Articolul continuă după reclamă

"În fiecare zi, împingem acest război înapoi de unde a venit, în cerul și pe pământul Rusiei. Cu fiecare an care trece din acest război, presiunea asupra Rusiei și pierderile reale ale acesteia cresc. Știm că pacea se apropie. Pacea pentru Ucraina se apropie", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

De ziua naţională a Ucrainei, Kievul a primit şi un cadou de la Statele Unite. Peste 3.300 de rachete ERAM cu rază de acţiune de până la 450 de kilometri vor fi trimise soldaţilor. 850 de milioane de dolari a costat pachetul şi va fi achitat din bani europeni. Surse citate de Wall Street Journal spun însă că Pentagonul i-a interzis Ucrainei, încă din primăvară, să lanseze proiectilele în interiorul Rusiei. Decizia ar avea ca scop să-l aducă la masa negocierilor pe Vladimir Putin. Acesta însă nu este dispus să vorbească cu Zelenski.

"Lui Putin îi e teamă că ţara sa nu va fi văzută ca o mare putere, dacă se întâlneşte cu Zelenski. Îi e teamă că Europa şi Statele Unite vor rămâne unite pentru Zelenski", susţine Alexander Stubb, preşedintele Finlandei.

Kievul, Uniunea Europeană şi Statele Unite spun că proiectul garanţiilor de pace ucrainene va fi gata în următoarele zile şi va fi prezentat ruşilor. Acesta ar urma să includă trimiterea de trupe de menţinere a păcii, după încheierea războiului. O astfel de ipoteză a fost respinsă în repetate rânduri de către Moscova.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Suferiţi de alergii sezoniere la finalul verii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰