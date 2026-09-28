Scandal monstru la vârful politicii românești după dezvăluirea că Statele Unite s-ar fi implicat în demiterea guvernului Bolojan. Ambasadoarea americană în Grecia s-a lăudat cu acest lucru într-o discuție cu oficialii eleni, cu doar câteva zile înainte de a fi filmată la București, în compania lui Sorin Grindeanu. Acum, USR a făcut o plângere penală pentru trădare pe numele șefului PSD și al liderului AUR, George Simion, al cărui partid a susținut moțiunea de cenzură.

Dezvăluirea care a încins și mai tare scena politică de la noi și care face înconjurul lumii a fost făcută de jurnaliștii de la Wall Street Journal. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ar fi făcut referire la răsturnarea guvernului Bolojan.

"Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici", l-a amenințat Kimberly Guilfoyle pe ministrul grec al Energiei în timpul unei discuții aprinse din luna martie.

La finalul acelei luni, șefa misiunii diplomatice s-a întâlnit la un restaurant din București cu șeful PSD, Sorin Grindeanu, cu fostul ministru Energiei, Bogdan Ivan, și cu consilierul prezidențial Florin Vlădică. În luna următoare, social-democrații au ieșit de la guvernare, iar pe 5 mai PSD și AUR și-au unit forțele pentru a demite guvernul Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

"Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită. Și că guvernează prost" a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a făcut plângere penală pentru trădare pe numele lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan, pe care îi acuză că au vândut suveranitatea și securitatea economică a țării.

"Nu am suficiente date, însă ceea ce mă îngrijorează este caracterul extrem de informal al acelui filmuleț pe care l-am văzut, unde președintele Camerei Deputaților și alți politicieni din PSD discutau cu reprezentanți ai altor state într-un mod care nu este demn de modul în care reprezentanții statului român trebuie să se comporte" a declarat premierul desemnat Siegfried Mureșan.

"Cred că ar trebui în primă fază să se clarifice aceste aspecte în Parlament, poate cu o comisie de anchetă. Sunt prea multe informații pe un subiect extrem de important. Haideți să vedem ce spun ceilalți" spunea Radu Miruță, ministru interimar al Apărării.

Prima reacție a Departamentului de Stat al SUA

Avocatul diplomatei a contestat conversația, iar Departamentul de Stat al SUA, într-un răspuns pentru Observator spune că nu vrea să comenteze dezvăluirile din Wall Street Journal.

"Statele Unite apreciază parteneriatul strategic cu România, care rămâne puternic în cadrul priorităților noastre comune, inclusiv securitatea energetică și transferul sarcinilor legate de apărare" a fost răspunsul Departamentului de Stat al SUA pentru Observator.

Și ambasadorul Statelor Unite în România s-a abținut de la comentarii.

"Încă de la începutul crizei politice interne care a implicat acest Guvern, am spus că Statele Unite au încredere totală în democrația din România ca să rezolve această problemă. […] Aceasta este o problemă pe care România o poate rezolva doar singură. Țineți minte că democrația poate fi dezordonată!" a spus Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România.

Kimberly Guilfoyle, oficialul SUA care a susținut cel mai mult Coridorul Vertical

Potrivit Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle este oficialul american care a susținut cel mai mult Coridorul Vertical, un gazoduct care ar urma să aducă gaze naturale americane din Grecia prin Bulgaria și România către Moldova și Ucraina.

"O parte din mandatul președintelui (Trump - n.r.) este să consolideze aliații noștri să devină independenți din punct de vedere energetic. Securitatea energetică înseamnă securitate națională" a spus Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia.

La începutul anului, guvernul Bolojan a refuzat să cumpere gazele americane deoarece acestea erau peste prețul pieței. Ministrul de Externe a dezvăluit că țara noastră este interesată să participe la proiect doar pentru a reduce dependența de gazele rusești și spune că ambasadoarea americană și Sorin Grindeanu nu aveau drept să negocieze nimic.

"Negocierile oficiale se poartă în cadrul oficial. În relație cu România, pentru discuțiile oficiale privind piața de energie, persoanele care au avut acest mandat de-a lungul timpului care noi am discutat-o au fost Secretarul de Stat pentru Energie, Chris Wright, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. În afara formatelor oficiale, discuțiile private nu ar trebui să atingă direct poziții de negociere ale statului român" a declarat ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

În Grecia, opoziția a cerut explicații din partea guvernului

Fostă procuroare și fostă jurnalistă la FOX News, Kimberly Guilfoyle a avut o viață tumultoasă înainte de a deveni ambasador al Statelor Unite. Ea a fost căsătorită cu Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, iar apoi a fost logodită cu Donald Trump junior, de care s-a despărțit după șase ani de relație. A rămas apropiată de familia Trump și o susținătoare a președintelui american.

Ea a susținut discursuri pasionale la mitingurile Partidului Republican, inclusiv în campaniile lui Donald Trump.

"Doamnelor și domnilor, lideri și luptători pentru libertate și pentru visul american, ce e mai bun urmează să vină"

În Grecia, ea s-a remarcat inclusiv prin ținutele ei, despre care unii au spus că sunt nepotrivite cu funcția actuală.