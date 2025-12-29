Depăşirea limitei de viteză, infracţiune sancţionată cu trei luni de închisoare şi amendă de 3.750 euro

Depășirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră în Franța nu se mai pedepsește doar cu o amendă, ci a devenit infracțiune, care poate duce chiar și la închisoare.

Noua reglementare, publicată în Monitorul Oficial săptămâna trecută, prevede că cei care încalcă legea pot fi condamnați cu până la trei luni de închisoare și o amendă de 3.750 de euro, relatează EFE, conform Agerpres.

În plus, infracțiunea va fi consemnată în cazierul judiciar, cu potențialele consecințe pe care acest lucru le poate avea asupra vieții civile.

Până în prezent, depășirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră se pedepsea cu amenzi de până la 1.500 de euro, pe lângă pierderea a șase puncte de pe permisul de conducere. Abia în caz de recidivă, contravenientul comitea o infracțiune.

Articolul continuă după reclamă

Cu toate acestea, potrivit Delegației Interministeriale pentru Siguranța Rutieră, acest mecanism de sancționare nu a fost 'adaptat la gravitatea și frecvența în creștere a infracțiunilor' și, prin urmare, s-a decis înăsprirea lui.

În 2024, în Franța au fost înregistrate 63.217 încălcări ale regulilor de viteză de peste 50 de kilometri pe oră, ceea ce reprezintă o creștere de 69% față de 2017, potrivit Departamentului pentru Siguranță Rutieră.

Viteza excesivă este considerată a doua cauză a accidentelor rutiere mortale. În 2024, s-au înregistrat 3.190 de decese în țară puse pe seama excesului de viteză.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰