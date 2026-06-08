Cele cinci condiții pentru o pace justă în Ucraina. Anunţul Marii Britanii, Franţei şi Germaniei

Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei au emis ieri o declarație comună cu preşedintele Ucrainei în care stabilesc cinci condiții pentru negocierile de pace cu Rusia. Starmer, Macron și Merz susțin demersul lui Zelenski pentru negocieri directe cu Putin, dar cer garanții de securitate solide. Totodată, solicită încetarea imediată a focului, iar linia de front să fie punctul de plecare pentru negocieri, avertizând în același timp că activele ruse vor rămâne înghețate până la plata despăgubirilor. Liderii europeni au subliniat necesitatea urgentă de a creşte producţia de rachete interceptoare şi de a dezvolta în comun capacităţi antirachetă balistică şi de lovire în profunzime.

Declarația comună se aliniază îndeaproape cu scrisoarea deschisă trimisă joia trecută de Volodimir Zelenski lui Vladimir Putin, în care liderul de la Kiev a cerut negocieri directe cu liderul rus pentru a pune capăt războiului, subliniază presa ucraineană.

Ea vine după discuțiile care au durat o oră duminică de la Londra, între Volodimir Zelenski şi liderii E3, adică prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz. Cei trei au declarat că rămân ferm alături de Ucraina.

Cele cinci condiții includ oprirea luptelor, începerea negocierilor de la linia actuală de contact, precum și garanții de securitate solide pentru Ucraina. Totodată, cei patru au amintit de necesitatea ca SUA să fie parte a acestui proces, într-un moment în care atenția președintelui american Donald Trump s-a îndreptat către războiul cu Iranul.

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Redăm mai jos declaraţia comună a liderilor E3 cu Volodimir Zelenski

Premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit pe 7 iunie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a reafirma sprijinul de neclintit faţă de Ucraina în apărarea împotriva invaziei ilegale declanșate de Rusia şi pentru a discuta următorii paşi ai negocierilor menite să susţină o pace justă şi durabilă. Aceştia au subliniat că Europa are un rol important de jucat în orice acord, ca susţinător ferm al Ucrainei. Liderii au precizat că toate eforturile trebuie desfăşurate în cea mai strânsă cooperare cu Ucraina, cu restul partenerilor europeni şi cu Statele Unite.

Au salutat recentele succese ale Ucrainei pe câmpul de luptă, inclusiv eliberarea recentă de teritorii şi utilizarea revoluţionară a tehnologiei dronelor. Au condamnat atacurile pe scară largă ale Rusiei cu rachete şi drone, inclusiv utilizarea repetată a rachetelor Oreşnik, asupra oraşelor ucrainene, care au provocat pierderi tragice în rândul civililor, precum şi incursiunile iresponsabile şi periculoase ale dronelor ruseşti pe teritoriul NATO. Ei şi-au exprimat condoleanţele pentru toate victimele.

Liderii au discutat despre modul în care viitorul summit G7 de la Evian, următoarea reuniune a Coaliţiei de Voinţă şi summitul NATO de la Ankara pot fi folosite pentru o mai bună coordonare a sprijinului suplimentar acordat Ucrainei, în funcţie de nevoile sale prioritare, inclusiv prin intensificarea presiunii asupra economiei de război a Rusiei şi printr-un angajament sporit privind sprijinul militar şi cel destinat apărării pentru Ucraina la summitul NATO.

Liderii au subliniat necesitatea urgentă de a creşte producţia de interceptoare şi de a dezvolta în comun capacităţi antirachetă balistică şi de lovire în profunzime, precum şi de a sprijini în viitor sustenabilitatea Forţelor Armate Ucrainene. Ei au discutat, de asemenea, despre modul în care Alianţa poate învăţa din experienţa Ucrainei de pe câmpul de luptă şi despre creşterea cooperării industriale pe termen lung cu Ucraina pentru consolidarea propriei apărări a Europei.

Aceştia au subliniat legătura inseparabilă dintre securitatea, prosperitatea şi suveranitatea Ucrainei şi securitatea euro-atlantică mai largă. În ceea ce priveşte negocierile, au discutat condiţiile care ar trebui îndeplinite pentru o pace justă şi durabilă.

În primul rând, oprirea luptelor. Ei i-au cerut preşedintelui Putin să accepte o încetare imediată şi completă a focului.

În al doilea rând, actuala linie de contact (front) ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor. Graniţele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă, iar dreptul suveran al Ucrainei de a-şi alege propriile aranjamente de securitate şi alianţe trebuie respectat pe deplin.

În al treilea rând, Ucraina trebuie să beneficieze de garanţii de securitate solide şi obligatorii din punct de vedere juridic odată ce încetarea focului intră în vigoare, pe baza angajamentelor asumate la Berlin în decembrie 2025 şi la Paris în ianuarie 2026. Acest lucru include desfăşurarea Forţei Multinaţionale - Ucraina.

În al patrulea rând, activele ruseşti vor rămâne blocate până când Rusia îşi va opri războiul de agresiune şi va despăgubi Ucraina pentru pagubele provocate de război.

În al cincilea rând, interesele de securitate ale Europei trebuie protejate în orice acord. Elementele oricărei negocieri care privesc UE şi NATO vor avea nevoie de acordul Uniunii Europene şi al statelor sale membre, respectiv al aliaţilor NATO.

Liderii au salutat apelul preşedintelui Zelenski pentru încheierea războiului prin negocieri diplomatice, aşa cum a fost prezentat în scrisoarea sa adresată preşedintelui Federaţiei Ruse pe 4 iunie 2026. Ei au susţinut propunerea unui dialog direct între Ucraina şi Rusia, cu participarea activă a Statelor Unite şi a Europei, pentru obţinerea unei încetări a focului şi susţinerea negocierilor ulterioare. Aceştia au confirmat că vor continua să stea ferm alături de Ucraina.

Sursa: gov.uk