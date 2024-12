În conversaţia pe care a avut-o cu omologul său azer Ilham Aliyev, Vladimir Putin şi-a cerut scuze doar pentru faptul că incidentul aviatic a avut loc în spaţiul aerian al Rusiei. Liderul de la Kremlin confirmă şi faptul că aeronava Azerbaidjan Airlines, cu 67 de oameni la bord a încercat de mai multe ori să aterizez pe aeroportul din Groznîi. În acel moment capitala cecenă şi alte două oraşe din apropiere erau atacate cu drone de Ucraina, ceea ce sugerează că sistemele de apărare antiaeriană ale Rusiei erau activate pentru a respinge atacul.

29 de oameni au supravieţuit prăbuşirii

"Concluzia iniţială din partea Azerbaidjanului este că a fost, cu siguranţă, interferenţă externă în acest incident. Chiar şi aşa, echipa de investigaţie şi experţii din aviaţie implicaţi în acest caz vor determina tipul de armă sau de rachetă folosit", a declarat Rashad Nabiyev, ministrul Transporturilor din Azerbaidjan. 60 de secunde ar fi putut face diferenţa dintre viaţă şi moarte pentru cele 28 de victime. Aeronava Embraer190 ar fi intrat în spaţiul aerian al capitalei Groznîi cu un minut inainte ca acesta să se închida din cauza atacului aerian ucrainean, sugerează mai mulţi blogger ruşi independenţi.

29 de oameni au supravieţuit prăbuşirii. Printre ei şi unul dintre însoţitorii de zbor. De pe patul de spital a povestit ce s-a întâmplat în minutele dinaintea prăbuşirii. "A luat în considerare un aeroport apropiat. În acel moment, Dintr-o dată, s-a auzit un sunet venit din exteriorul avionului. S-a auzit tare chiar şi din cabină. Era ca o explozie. Eu și colega mea am ieșit din cabină. Am văzut că pasagerii erau panicați. Am încercat să îi liniștim, să le spunem să rămână calmi, că nu era niciun pericol", a declarat Zulfugar Asadov, însoţitor de zbor. Cei doi piloţi şi doi dintre cei trei însoţitori de zbor sunt printre cei care şi-au pierdut viaţa în dezastrul aerian. Sunt consideraţi eroi, după ce au încercat cu disperare să salveze vieţile celor pe care îi aveau la bord. Colegul lor, care a scăpat ca prin minune, a încercat să-i ajute pe pasagerii răniţi.

"În acel moment, din cauza lipsei de aer, era extrem de greu să respiri. Am încercat să mă mențin calm, chiar dacă am pierdut mult sânge. Am încercat să rămân concentrat pentru a salva cât mai multe vieţi", a declarat Zulfugar Asadov, însoţitor de zbor. Surse apropiate anchetei au furnizat presei ruseşti independente transcrieri ale conversaţiilor pe care cei doi piloţi, care au murit în incident, le-au avut cu turnul de control de la Groznîi. Cecenii nu le-au permis să aterizeze, iar piloţii s-au plâns constant că semnalul lor GPS este bruiat.

