Disneyland Paris s-a transformat într-un adevărat Regat de Gheaţă. N-a venit iarna în Franţa, doar a fost tăiată panglica unui nou parc de aventură inspirat de celebrul film de animaţie.

Disneyland Paris lansează "Regatul de Gheață", un nou univers de două miliarde de euro

"Vă urez bun venit la Disney Adventure World și declar oficial lumea "Regatului de Gheață" deschisă.", spune Josh D'Amaro, CEO al companiei Walt Disney.

Mii de oameni, localnici şi turişti din toate zările s-au înghesuit să vadă noua minune a Parisului. De la întâlnirea cu Elsa şi Olaf nu puteau lipsi vedete de pe tot globul, de al supermodelul Noami Campbel, la celebra actriţă Penelope Cruz, până la unul dintre fotbaliştii simbol ai Franţei, Olivier Giroud.

Regatul de Gheaţă este atracţia principală a parcului dar aventurierii vor intra în lumea mai multor producţii de animaţie.

"Stăm în fața porților de la ora 7 dimineața. Îl văzusem în Statele Unite, a fost impresionant să-l vedem aici, în Franța. Am făcut rezervare imediat ce a fost anunțată deschiderea parcului.", spune un turist.

Atmosfera din orăşelul norvegian Arendelle a fost perfect recreată. Iar clădirile din lemn, împodobite cu plante viu colorate pot fi admirate într-o plimbare de câteva minute cu barca. Au fost plantaţi peste o mie de copaci. Iar atmosfera devine de-a dreptul fascinantă odată cu lăsarea serii. Peste 3 mii de beculeţe colorate luminează fântânile arteziene pe ritmuri de fanfară. Iar turul se încheie sub un foc de artificii.

Două miliarde de euro s-au investit pentru noul segment al atracţiei turistice. Este cea mai mare extindere din istoria Disneyland. Loc care atrage anual 16 milioane de vizitatori.

