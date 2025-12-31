O jumătate de planetă a trecut deja în 2026. Primii au deschis şampania locuitori din insulele Kiribati şi din Noua Zeelandă. Focuri de artificii spectaculoase au vestit intrarea în noul an în Japonia şi Coreea de Sud.

Primul mare oraş al planetei care a intrat în 2026 a fost Auckland. 3.500 de artificii au fost lansate de pe Sky Tower, cea mai înaltă clădire din Noua Zeelandă. Cinci minute a durat explozia de culoare care a încântat sute de mii de localnici şi turişti.

Australienii au fost următorii pe listă. 1.500.000 de oameni au urmărit celebrul foc de artificii de la Sydney. Oameni veniţi din toată lumea au stat ore în şir la coadă ca să prindă un loc în portul Sydney şi să vadă bine spectaculosul foc de artificii. După deschiderea porţilor a urmat asaltul.

Asia a fost următorul continent care a trecut în noul an. În Coreea de Sud şi în Japonia, oamenii s-au adunat în faţa templelor şi au scultat 108 bătăi de clopot, o tradiţie care promite că poate curăţa spiritul omului de 108 păcate.

În Europa, mii de credincioşi s-au adunat la Vatican. Papa Leon a binecuvântat mulţimea şi i-a îndemnat pe credincioşi să se roage ca să poată trece peste toate relele.

"Anul care a trecut a fost cu siguranță marcat de evenimente importante: unele, pline de bucurie. Altele, dureroase, cum ar fi trecerea în neființă a regretatului Papă Francisc și războaiele care continuă să devasteze planeta. Biserica ne invită să oferim totul în fața Domnului, să ne încredem în Providența divină", a fost mesajul Papei Leon.

Statele Unite şi ţările din America de Sud vor aprinde artificiile printre ultimii, dar vor întâmpina noul an cu spectacole şi petreceri impresionante la New York şi pe plaja Copacabana.

