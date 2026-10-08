Doi cetățeni letoni au fost arestați în Marea Britanie după ce au fost găsiți în interiorul unei baze militare RAF din Cambridgeshire, în urma identificării unei breșe în gardul perimetral. Cei doi sunt suspectați că au pătruns într-o zonă militară interzisă în scopuri considerate potențial prejudiciabile pentru securitatea Regatului Unit.

Doi letoni, arestați după ce au pătruns într-o bază militară britanică ce găzduiește centre de informații NATO - Profimedia

Doi bărbați letoni au fost arestați în baza Legii privind securitatea națională, după ce o porțiune a gardului unei baze RAF din Cambridgeshire a fost forțată.

Alerta a fost declanșată după ce o patrulă de securitate a Poliției Ministerului Apărării (MDP) de la RAF Molesworth a identificat un vehicul abandonat în jurul orei 22:00, miercuri, potrivit BBC.

În urma verificărilor efectuate de MDP și Poliția din Cambridgeshire, câteva ore mai târziu a fost identificată o mică breșă în gardul perimetral.

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Cei doi bărbați, despre care Poliția Metropolitană a precizat că locuiesc în Marea Britanie și au vârste de 36, respectiv 32 de ani, au fost arestați în interiorul perimetrului bazei.

Cei doi au fost arestați inițial sub suspiciunea de pătrundere neautorizată pe un obiectiv interzis și distrugere de bunuri și au fost duși la o secție de poliție din Cambridgeshire.

Ulterior, cei doi au fost reținuți din nou, fiind suspectați de comiterea unei infracțiuni prevăzute la articolul 4 din Legea privind securitatea națională din 2023, respectiv pătrunderea într-un obiectiv interzis în scopul desfășurării unor activități care aduc prejudicii Regatului Unit.

Poliția nu face, în prezent, o legătură între acest incident și cazul foarte mediatizat de la RAF Fairford, în Gloucestershire, însă anchetatorii iau în calcul toate posibilitățile.

RAF Molesworth găzduiește centrele de operațiuni de informații ale SUA pentru Europa și Africa, precum și un centru NATO de informații, potrivit site-ului Agenției Centrale de Informații (CIA). Baza se află la vest de Huntingdon, în apropierea graniței cu Northamptonshire.