Doi minori, internaţi la spital cu botulism după ce au mâncat un sandviș cumpărat de pe stradă, în Italia

Alertă sanitară în sudul Italiei. Doi minori au ajuns luni seară la spital cu simptome de botulism, după ce au mâncat un sandviș cumpărat de la un vânzător ambulant din Diamante. Numărul total al persoanelor afectate a ajuns la 19, iar două dintre acestea și-au pierdut viața.

de Redactia Observator

la 13.08.2025 , 12:02
Cei doi pacienți s-au prezentat la Spitalul Annunziata din Cosenza acuzând simptome de botulism. Deși starea lor nu era gravă, medicii i-au internat în secția de Pediatrie pentru supraveghere, scrie publicaţia la Repubblica.

Minorii au declarat că au consumat un sandviș preparat de Giuseppe Santonocito, proprietarul unei rulote parcate pe faleza din Diamante, în provincia Cosenza.

Situația pacienților internați

În acest moment, 17 persoane se află internate la spitalul din Cosenza, cinci dintre ele în stare gravă, la terapie intensivă. Alte două persoane sunt tratate în spitale din Napoli.

Institutul Superior de Sănătate a confirmat încă patru cazuri de botulism, pe lângă cele deja diagnosticate la internare, ceea ce ridică la șapte numărul total al cazurilor confirmate oficial.

Astăzi au fost efectuate autopsiile celor doi pacienți care și-au pierdut viața: Luigi Di Sarno, 52 de ani, din Cercola (Napoli) și Tamara D’Acunto, 45 de ani, din Diamante.

Medicii legiști au stabilit că ambele decese au fost provocate de intoxicația cu botulism. Leziunile toracice indică faptul că victimele au murit prin sufocare, iar analizele au relevat prezența frunzelor de nap (cime di rapa), suspectate în anchetă ca sursă a contaminării.

