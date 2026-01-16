Doi români, arestați în Italia, după un jaf. Unul dintre ei a dezarmat un polițist și a tras două focuri
Un jaf comis la Milano de doi români s-a încheiat cu momente de panică și focuri de armă. Indivzii au fost localizaţi de poliţişti cu ajutorul telefonului mobil furat. Înainte să fie arestaţi, unul dintre ei a reușit să dezarmeze un agent și să tragă două focuri.
Doi cetățeni români, în vârstă de 32 și 23 de ani, au fost arestați la Sedriano, în zona metropolitană a orașului Milano, în dimineața zilei de sâmbătă, 10 ianuarie, după de au jefui tun bărbat, scrie milanotoday.it.
Victima, un italian de 59 de ani, le-a povestit agenților de poliție că doi indivizi i-au luat ceasul, telefonul mobil și cheile mașinii. Indivizii au fugit apoi cu maşina acestuia. Poliţiştii au localizat telefonul victimei în parcarea centrului comercial din Sedriano.
Ajunși la fața locului, agenţii i-au găsit pe cei doi tâlhari. Românul de 23 de ani s-a năpustit asupra poliţiştilor, reușind să smulgă pistolul unuia dintre ei. A tras două focuri care, din fericire, nu au rănit pe nimeni.
În scurt timp, poliţiştii au reuşit să îl imobilizeze. Complicele său, românul în vârstă de 32 de ani, a fost prins ulterior în interiorul centrului comercial.
Din primele verificări a reieșit că cei doi aveau antecedente penale, în special cel mai tânăr, acuyat de tentativă de omor.
