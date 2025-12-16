Donald Trump a dat în judecată BBC pentru defăimare şi cere 10 miliarde de dolari: "Au trişat"

Președintele american Donald Trump a intentat un proces în valoare de 10 miliarde de dolari împotriva BBC din cauza editării discursului său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar difuzat de emisiunea Panorama.

BBC și-a prezentat scuzele în faţa lui Trump luna trecută, dar a respins cererea de despăgubire și a negat existența oricărui temei pentru un proces de defăimare, conform BBC.

Trump a acuzat postul britanic de televiziune de defăimare și de încălcarea unei legi privind practicile comerciale, conform documentelor depuse în instanță în Florida şi a cerut despăgubiri în valoare de 5 miliarde de dolari pentru fiecare dintre cele două acuzaţii, potrivit Reuters.

Echipa juridică a lui Trump a susținut că BBC l-a defăimat „modificând în mod intenționat, rău intenționat și înșelător discursul său”. BBC nu a răspuns încă procesului intentat. Trump a declarat luna trecută că intenționează să dea în judecată BBC pentru documentarul difuzat în Regatul Unit înainte de alegerile din SUA din 2024.

"Cred că trebuie să o fac" (n.r. să îi acţioneze în instanţă), le-a spus Trump reporterilor despre planurile sale. "Au trișat. Au schimbat cuvintele pe care le-am rostit."

În discursul său din 6 ianuarie 2021, înainte de revoltele de la Capitoliu, Trump le-a spus susținătorilor: "Vom merge la Capitoliu și îi vom încuraja pe curajoșii noștri senatori și congresmeni."

Peste 50 de minute mai târziu, în cadrul aceluiași discurs, el a spus: "Și vom lupta. Vom lupta cu înverșunare."

În emisiunea Panorama, un fragment montat îl arăta spunând: "Vom merge la Capitoliu și voi fi acolo cu voi. Și vom lupta. Vom lupta cu înverșunare."

BBC a recunoscut că montajul a dat impresia greșită că Trump ar fi făcut "un apel direct la acțiuni violente", dar a respins ideea că există un temei legal pentru acuzația de defăimare.

În noiembrie, un memoriu intern scurs din BBC critica modul în care a fost editat discursul și a dus la demisia directorului general al BBC, Tim Davie, și a șefei știrilor, Deborah Turness.

Răspunsul avocaţilor BBC

Înainte ca Trump să depună procesul, avocații BBC au oferit un răspuns detaliat acuzațiilor sale. Aceștia au susținut că editarea nu a fost făcută cu rea intenție și că Trump nu a fost prejudiciat de documentar, întrucât a fost reales la scurt timp după difuzare.

BBC a adăugat că nu deținea drepturi și nu a distribuit emisiunea Panorama pe canalele sale din SUA. Deși documentarul era disponibil pe platforma BBC iPlayer, acesta era restricționat la publicul din Marea Britanie.

În procesul intentat, Trump face referire la acordurile BBC cu alți distribuitori, în special unul cu o companie media terță care ar fi avut drepturi de licențiere pentru difuzarea documentarului în afara Regatului Unit. BBC nu a răspuns încă acestor acuzații, iar compania vizată de presupusul acord de distribuție nu a comentat.

Procesul susține, de asemenea, că persoane din Florida ar fi putut accesa documentarul folosind VPN-uri sau serviciul de streaming BritBox.

"Expunerea documentarului Panorama, coroborată cu creșterea semnificativă a utilizării VPN-urilor în Florida de la debutul său, indică o probabilitate mare ca cetățeni ai Floridei să fi accesat documentarul înainte ca BBC să-l elimine", se arată în documentele instanței.

Liderul liberal-democrat Sir Ed Davey i-a cerut premierului britanic să-i transmită lui Trump că decizia de a da în judecată BBC este "inacceptabilă".

"Keir Starmer trebuie să apere BBC în fața amenințării legale scandaloase a lui Trump și să-i protejeze pe plătitorii de taxă TV de eventuale costuri suplimentare", a declarat acesta.

