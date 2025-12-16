Trump declară fentanilul "armă de distrugere în masă": Nicio bombă nu face ceea ce face acest drog

Trump a declarat "război" fentanilului şi a desemnat acest drog drept "armă de distrugere în masă", în încercarea de a combate criza generată de această substanţă în Statele Unite.

"Clasificăm oficial fentanilul drept armă de distrugere în masă, ceea ce şi este. Nicio bombă nu face ceea ce face acesta", a declarat Trump în timp ce semna ordinul executiv în acest scop la Washington. El a subliniat că sute de mii de oameni mor în fiecare an din cauza abuzului de fentanil.

Fentanilul este un analgezic puternic utilizat în medicină pentru a trata durerile severe şi în anestezie, dar creează o puternică dependenţă. Trump a menţionat că substanţa în sine nu este inerent nocivă, dar poate deveni atunci când este amestecată cu alte substanţe.

Fentanilul, un opioid de 50 de ori mai puternic decât heroina

Acest opioid de până la 50 de ori mai puternic decât heroina a provocat o criză severă în SUA, supradozele fiind principala cauză de deces din cauza abuzului de droguri în rândul cetăţenilor americani cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani, conform datelor guvernamentale. Doar câteva miligrame pot fi fatale, subliniază autorităţile.

Nu este deocamdată clar ce impact practic va avea desemnarea sa drept armă de distrugere în masă. Ordinul executiv prevede că administraţia va examina dacă situaţia necesită implicarea Departamentului apărării, inclusiv posibila utilizare a forţelor militare. Armata americană desfăşoară deja operaţiuni antidrog în Caraibe.

Conform definiţiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, armele de distrugere în masă includ armele nucleare, biologice şi chimice. Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) ia în considerare şi armele radiologice şi explozive care pot provoca daune pe scară largă oamenilor, proprietăţilor şi infrastructurii.

Pe de altă parte, tot luni, Trump a indicat că administraţia sa ia în considerare "foarte serios" semnarea unui ordin executiv pentru a reclasifica marijuana într-o categorie inferioară a drogurilor, ceea ce ar duce la relaxarea restricţiilor federale în cazul ei. "Este o schimbare prin care canabisul ar fi recunoscut oficial ca acceptat pentru utilizare medicală în conformitate cu legislaţia federală, pentru prima dată", a menţionat CBS News.

