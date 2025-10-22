Antena Meniu Search
Hidroelectrica suspendă temporar plata cu cardul prin aplicaţia dedicată. Motivul invocat de companie

Hidroelectrica anunță că între 23 și 31 octombrie 2025 plata cu cardul prin aplicația iHidro va fi temporar suspendată, pentru modernizarea sistemelor IT, investiție menită să crească viteza, securitatea și ușurința de utilizare a aplicației.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 18:10
Hidroelectrica anunță că între 23 și 31 octombrie 2025 va efectua lucrări de modernizare a sistemelor informatice utilizate în aplicația iHidro, ceea ce va determina suspendarea temporară a funcționalității de plată cu cardul.

Compania precizează, într-un comunicat oficial, că măsura face parte din angajamentul de a oferi servicii moderne, sigure și eficiente, iar îmbunătățirile vizate includ o experiență de utilizare mai rapidă, o securitate sporită a tranzacțiilor și o interfață mai prietenoasă pentru utilizatori.

Pe durata lucrărilor, clienții pot achita facturile prin internet banking, folosind datele de pe factură ("Cont contract" și "Număr factură"), la automatele de plată partenere din bănci, rețele comerciale și spații publice, folosind codul de client, prin scanarea codului de bare de pe factură la partenerii agreați sau prin mandat Direct Debit, care permite plata automată a facturii din contul bancar personal.

Detalii suplimentare despre aceste opțiuni pot fi consultate pe site-ul oficial al companiei, la secțiunea "Furnizare energie".

