Donald Trump atacă din nou NATO: "Foarte dezamăgitor, nu au înțeles nimic"

Președintele american Donald Trump a lansat, miercuri, un nou atac la adresa NATO. Alianța este criticată la foc continuu de Trump, care se declară "dezamăgit" de lipsa reacției statelor membre față de conflictul din Iran.

"Niciunul dintre acești oameni, inclusiv al nostru, foarte dezamăgitor, NATO, nu a înțeles nimic decât dacă au fost presați!!!", a scris Donald Trump, pe rețeaua sa Truth Social.

Doar câteva ore mai devreme, Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că el crede că unele ţări NATO au fost puse la încercare de preşedintele american Donald Trump şi au eşuat.

Afirmaţiile lui Rutte vin în contextul criticilor venite din partea Washingtonului privind lipsa implicării aliaţilor europeni în războiul SUA şi Israelului împotriva Iranului, scrie Reuters.

Şeful NATO a făcut aceste comentarii după o întâlnire cu preşedintele SUA, Donald Trump, la Casa Albă. În timpul unui interviu acordat CNN, Mark Rutte a fost întrebat dacă crede că ţările NATO au fost testate şi au eşuat.

"Unele dintre ele, da, dar o mare majoritate a ţărilor europene, iar asta am discutat astăzi, au făcut ceea ce au promis înainte într-o situaţie ca aceasta", a declarat el pentru CNN, potrivit Reuters.

Rutte a spus că a avut o discuţie "francă şi deschisă" cu Trump, în cadrul căreia republicanul şi-a exprimat dezamăgirea faţă de aliaţii Americii. El a precizat că i-a subliniat lui Trump că ţările europene au oferit sprijin logistic şi au respectat alte angajamente.

Potrivit WSJ, Donald Trump are în plan să sancţioneze anumite ţări NATO pe care preşedintele american le-a considerat nefolositoare pentru SUA şi Israel în războiul din Iran.

Trupele din ţările NATO considerate nefolositoare pentru efortul militar din Iran ar putea fi relocate în acele state europene care au susţinut mai mult SUA, potrivit surselor citate de jurnaliştii americani. Totuşi, planul pare să fie mai puţin radical decât ameninţările recente ale lui Trump de a retrage complet SUA din Alianţă, ceea ce, prin lege, nu poate face fără aprobarea Congresului.

