Întrebat de jurnaliști dacă are în vedere înlăturarea sa din funcție, președintele american a răspuns afirmativ, fără a oferi detalii.

"Analizăm situația. Da, nu suntem mulțumiți", a declarat Trump.

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Potrivit Associated Press, Trump și secretarul de stat Marco Rubio sunt nemulțumiți de acuzațiile apărute în presă, iar o decizie privind viitorul ambasadoarei ar putea fi luată chiar în această săptămână.

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că cei doi sunt "de-a dreptul înfuriați". Rubio ar fi fost deosebit de iritat, mai ales că a vizitat Atena săptămâna trecută, în timp ce acuzațiile la adresa ambasadoarei se acumulau. Guilfoyle a participat la majoritatea evenimentelor secretarului de stat și l-a întâmpinat la sosire cu o îmbrățișare exuberantă.

Acuzații privind favoruri politice și beneficii necuvenite

Potrivit unor articole publicate de The Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle ar fi solicitat unui donator și susținător al lui Donald Trump să îi achite o datorie de aproximativ 100.000 de dolari de pe cardul de credit, promițându-i în schimb acces la oficiali ai administrației americane. Mesajele text publicate de ziar ar fi fost schimbate înainte de audierea de confirmare a ambasadoarei.

Alte acuzații vizează acceptarea unor cadouri și servicii considerate neadecvate, promovarea intereselor comerciale ale unei companii grecești și presupuse amenințări la adresa unui oficial elen. Într-un alt episod relatat de presă, Guilfoyle ar fi afirmat că Statele Unite ar putea submina guvernul grec dacă ar dori acest lucru, așa cum ar fi făcut și în cazul lui Ilie Bolojan.