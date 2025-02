În faţa jurnaliştilor adunaţi în Biroul Oval, Donald Trump a anunţat că va obţine ce îşi doreşte cel mai mult de la Ucraina.

"Cred că suntem destul de aproape. Cred că ei îşi doresc asta. Vom semna un acord într-o perioadă destul de scurtă de timp care ne va garanta că vom primi 4 sau 500 de miliarde de dolari înapoi", a declarat Donald Trump.

Specialişti estimează că zăcămintele de litiu, grafit, uraniu şi alte materiale valorează chiar mii de miliarde de dolari. Multe dintre ele sunt în regiunile ocupate de ruşi, dar guvernul american şi cel ucrainean au început deja redactarea înţelegerii.

"Acordul acesta poate întări relaţiile noastre, iar cheia este să stabilim detaliile care îl vor face eficient. Aştept cu nerăbdare rezultatul, unul care să fie drept", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Anunţul a venit după câteva zile în care Trump l-a numit pe Zelenski incompetent şi l-a acuzat că el a început războiul. Mai mult, Washingtonul a ameninţat că taie accesul la sateliţii Starlink ai lui Elon Musk, vitali pentru armata ucraineană. Pe lângă liderul de la Kiev, preşedintele american a criticat şi liderii europeni.

"Nici ei nu au făcut nimic. Războiul continuă, nicio întâlnire cu Rusia, nimic. Ei nu au făcut nimic. Macron este unul dintre prietenii mei, m-am întâlnit cu premierul Starmer şi este un tip foarte drăguţ, dar nimeni nu a făcut nimic", declara Donald Trump.

Săptămâna viitoare, preşedintele francez şi premierul britanic merg la Washington pentru a tempera avântul relaţiei SUA-Rusia. În paralel, europenii fac eforturi mari pentru a sprijini Ucraina.

Ca să compenseze lipsa de susţinere din America, Uniunea Europeană va anunţa un pachet militar pentru Ucraina în valoare de 20 de miliarde de dolari. Banii vor fi oferiţi sub formă de contribuţii personale din partea statelor şi nu de la bugetul UE, pentru ca Ungaria să nu se poată opune prin veto iniţiativei. Anuţul oficial ar putea veni luni, atunci când şefii instituţiilor europene, dar şi lideri din Spania, Norvegia, ţările baltice şi Canada vor fi prezenţi la Kiev pentru a marca trei ani de la declanşarea războiului.

Donald Trump s-a întâlnit aseară cu preşedintele Poloniei. Cei doi au vorbit despre securitatea Poloniei şi a Europei Centrale, care, spune Andrzej Duda, ar trebui întărită. Trump l-a linştit pe omologul său şi i-a spus să nu îşi facă griji în această privinţă. După scurta întâlnire, liderul de la Casa Albă a susţinut un discurs la Convenţia Conservatorilor americani. L-a atacat din nou pe Joe Biden şi a vorbit despre relaţia cu Vladimir Putin.

"Discut cu Vladimir Putin. Încerc să recuperez banii. Sau să-i securizez, pentru că, ştiţi, Europa a dat 100 de miliarde de dolari. Statele Unite au dat 350 de miliarde, pentru că am avut un preşedinte stupid şi o administraţie incompetentă. Europa a dat banii sub formă de împrumut. Îşi recuperează banii. Noi i-am dat sub formă de nimic", a declarat Donald Trump.

Statele Unite şi Rusia s-ar putea întâlni din nou luna aceasta, iar Moscova pare a fi gata de un prim compromis. Potrivit Reuters, Vladimir Putin este de acord ca cele 300 de miliarde de dolari sub forma unor active înghețate în Europa să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei. Singura condiţie este ca o parte dintre fonduri să fie alocată regiunilor aflate sub controlul său.

